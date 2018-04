Las palabras y beso a Angelique Boyer, que toda mujer querrá

Entrar a las redes sociales de los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, es encontrar además de sensuales publicaciones donde lucen sus anatomías, mensajes lleno de amor que ambos se dedican, causando suspiros entre sus miles de seguidores.

Quien se lució con unas palabras a su media naranja, fue el apuesto Sebastián Rulli, donde resalta una vez más, que el amor por Angelique Boyer es infinito.

Con una serie de fotografías, Sebastián Rulli comentó:

Cuando digo te extraño no es porque quiera egoístamente tenerte cerca mío, si no que el hecho de no estar a tu lado me hace estar consciente de lo mucho que te amo.