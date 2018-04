Angelique Boyer y Sebastián Rulli en creativas vacaciones

Insistimos, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, tienen una envidiable (de la buena) relación amorosa.

Somos muchos quienes amamos las publicaciones en redes sociales de Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

En estas vacaciones de semana santa, Sebastián Rulli y Angelique Boyer viajaron al hermoso Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, donde ambos robaron suspiros con sus ardientes anatomías, además de ponerse creativos.

“Felices vacaciones mundo. Taggea a tu amorcito, guarda la foto y ponte creativo en estas vacaciones. Compartan y cuiden el mar”, escribió Angelique Boyer al pie de una foto.

Llena de amor, Angelique Boyer siguió comentando:

Me entrego porque no necesito controlarme ni controlarlo. No necesito fingir, sino sentir. No necesito exigir, sino percibir. Amor es dar y sentir paz. Construir cada día una vida propia y aprender a compartir para sumar y no restar. Gracias amor.