Angelique Boyer audicionó para ser parte de La Familia P. Luche

Angelique Boyer trató de demostrar ser una actriz versátil. ¿Te imaginas a la novia del actor Sebastián Rulli en el personaje de Bibi P. Luche? Por más increíble que parezca, la actriz audicionó para el programa de comedia La Familia P. Luche, producido por el comediante Eugenio Derbez. La protagonista de telenovelas estuvo a poco de ser la "hija rara" de la familia, sin embargo, Regina Blandón se quedó en el papel.

Durante una entrevista con Ricardo O’Farrill, la actriz Regina Blandón contó que conoció a Eugenio Derbez cuando filmaron juntos la película "Zurdo" y fue él quien la invitó al casting para el papel de Bibi P. Luche. A dicha audición para el mismo personaje también llegó Angelique Boyer.

“Eugenio Derbez me dijo 'vente a hacer el casting para La familia P. Luche', pero en ese casting estaba también Angelique Boyer, ese día me hablaron y me dijeron le vamos a bajar la edad al personaje' y es para ti”, comentó Regina Blandón.

Ricardo O’Farrill la cuestionó sobre si le había robado el personaje a Angelique Boyer, quien en ese entonces formaba parte del grupo musical Rabanitos Verdes. “No, o sea, sí, pero así es un casting”, expresó.

Regina Blandón confesó que a su padre no le agradó la idea de que hubiera sido elegida y la condicionó, pues no podría bajar su promedio escolar si quería continuar en la producción.