Angelique Boyer comparte su secreto para eliminar las ojeras y lucir radiante

México.- ¿Has sufrido alguna vez por tener ojeras muy marcadas? No te preocupes más, te compartimos el secreto de la actriz Angelique Boyer para eliminarlas y mantener un rostro fresco con el que puedes lucir hermosa y radiante. En una reciente historia de Instagram compartió con sus fanáticos qué es lo que ella hace en las primeras horas del día para verse bien.

Como ya sabemos la actriz francesa nacionalizada mexicana es una de las más hermosas estrellas de Televisa y se ha sabido ganar el corazón de todos con increíbles interpretaciones en telenovelas como "Teresa", "Lo que la vida me robó", "Abismo de pasión" y "Tres veces Ana".

La novia de Sebastián Rulli se dejó ver completamente sin maquillaje y recién levantada, bromeando un poco con sus fanáticos diciendo: "Ah, pero qué tal quién era la más feliz en Acapulco, ¿verdad? Tanta alegría, tanta felicidad".

Confesando que no tenía un buen día y no se había levantado como lo hace normalmente, compartió su secreto de belleza con los 12.4 millones de seguidores que tiene en Instagram, lo cual fue una gran sorpresa, ya que no es muy común que las actrices y famosas compartan sus tips para lucir radiantes con el mundo.

Angelique Boyer comparte tip de belleza con sus fans

Oigan en las mañanas cuando me siento como cansada y así, me pongo hielito en la ojera en especial y la verdad es que me ayuda bastante. Se los recomiendo, siento que la piel reacciona mejor a los productos de hidratación que le ponga y pues nada cuando tengan un día especial y se quieran maquillar y ver frescas pues utilicen el hielito", comentó la actriz.

Pero esto no fue todo, Angelique decidió destacar un punto de este consejo de belleza: "No se queden mucho tiempo en el mismo lugar, sólo se trata de refrescar el rostro", comentó la protagonista de la telenovela "Imperio de Mentiras".

Así de radiante luce el rostro de Angelique Boyer. Foto: Instagram

A sus 32 años, Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau, mejor conocida como Angelique Boyer, luce un rostro y una piel radiantes, esto debido a que se cuida de todas las maneras posibles para seguir viéndose joven y espectacular.

Constantemente podemos verla en Instagram sin una gota de maquillaje, luciendo su belleza al natural y quién no quedaría enamorado de esos ojos azules con los que fue bendecida. Además, debido a su gran disciplina en el ejercicio es acreedora de un cuerpo marcado y envidiable, uno de las razones por las cuales el actor Sebastián Rulli quedó enamorado de ella.

Angelique, quien obtuvo su primer papel principal en 2010 con la telenovela "Teresa", es una de las actrices más populares de la industria mexicana del entretenimiento, debutando en 2004 en la telenovela "Corazones al límite", siguiendo con personajes secundarios en telenovelas como "Rebelde", "Muchachitas como tú", "Alma de hierro", "Mujeres Asesinas" y "Corazón Salvaje", con los que se abrió camino en la industria y demostró su versatilidad a la hora de actuar.

