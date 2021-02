Angelique Boyer con falda de tutú y con sus brazos como sostén causa revuelo

Angelique Boyer de 32 años sigue dando de que hablar y es que las fan page en su honor, siguen compartiendo fotos de la actriz originaria de Francia, como se ve después de que participó en una revista para caballeros hace varios años, por lo que esta vez lanzaron una imagen de la rubia donde aparece como bailarina de ballet, pero de una manera muy extrema.

Resulta que en la foto Angelique Boyer aparece con una falda de tutú, típica de las bailarinas, pero en la parte de arriba la actriz decidió no usar ni blusa, ni mucho menos un sostén, pues quería verse lo más coqueta posible y vaya que cautivó a miles, pues le hicieron saber en la instantánea a la guapa mujer que de cualquier manera se ve hermosa.

"Diosaaaaaa de mi vida mi reina mexico-francesa besitos de tu fan brasileña", "Esta mujer es increíble , creo hasta podría aprender a bailar ballet porque en las tres ana haciendo contorsiones era única", "Ya está buena para el caldo de huesitos y pellejitos", "res un belleza te quiero soy tu fan número uno me impacta como encontraste el amor con Sebastián en lo que la vida me robo son una hermosa pareja", le escriben a Angelique Boyer en redes sociales.

Angelique Boyer siempre ha dicho que le fascinó esa sesión de fotos que se hizo en el pasado, pues considera que se ve como una verdadera diva, además se divirtió mucho detrás de cámara, incluso su amiga Fernanda Castillo, fue quien compartió la foto de la actriz con el traje de ballet con el cual hipnotizo a todos sus fans.

Regresando con la belleza de Angelique Boyer, muchos internautas siempre han dicho que la rubia es hermosa desde que la vieron en Rebelde, pues siempre proyecto una imagen fresca que dejaba a más de uno sorprendido, es por eso que varios productores se fijaron en ella para que grabara producciones como Teresa y Lo Que La Vida Me Robó, desatando la locura total.

Hoy en día Angelique Boyer goza de un rotundo éxito en la pantalla chica debido a todos los proyectos que ha realizado en los últimos años, el más popular fue Imperio de Mentiras, donde el público quedó enganchado con su trabajo donde una vez más dejó en claro que cualquier personaje es pan comido para ella demostrando su capacidad histriónica.

Aunque actualmente no está realizando proyecto en estos momentos, los fans de Angelique Boyer se sienten contentos por las publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram, donde Sebastián Rulli no puede faltar para nada, pero eso no es todo, pues el amor que derrochan ambos actores deja a más de uno querer tener una pareja pues parece imposible tanto amor.

Para quienes no lo saben Angelique Boyer y Sebastián Rulli son novios desde hace varios años, y aunque sus fans les han dicho que ya es tiempo de que se casen, los actores han dicho en algunas entrevistas, que no necesitan de presión para casarse, pues ellos están bien de esa manera, por lo que prefieren disfrutar esos momentos.

Angelique Boyer como una bella bailarina de ballet/Instagram

Cabe mencionar que Angelique Boyer también se ha dado a conocer en el mundo de las redes sociales por el tremendo cuerpazo que se carga, ya que es una mujer muy fitness que le entra duro al gimnasio y a la buena alimentación, pues hasta tiene un huerto en su hogar para alimentarse adecuadamente.

