Angelique Boyer confiesa que tiene fotos desnuda y muy sexy

Angelique Boyer causó emoción en redes sociales pues confesó para el programa Hoy que al igual que su amado Sebastián Rulli ella también tiene fotos desnuda y muy sexy, causando emoción entre sus fans, pero confesó porque no las sube a sus cuenta de Instagram.

"Pues sí pero es muy distinto la forma en la que se cataloga a un hombre desnudo que a una mujer desnuda entonces creo que también aprendí al ver los comentarios fueron muy positivos para él definitivamente", dijo Angelique para el programa Hoy.

Mientras tanto los fans de la actriz decidieron apoyar su decisión, pero expresaron que es una mujer muy humilde, ya que en la entrevista donde habló sobre los desnudos se mostró muy accesible con la prensa.

"Belleza de Angelique Boyer", "Que guapa y que sencilla cero mamona", "Que no lo haga porque no necesita de eso para ganar likes ni para hablar de las basuras en las playas jajajaja es muy madura, me gusta", le escribieron a Boyer.

Recordemos que Sebastián Rulli publicó una foto donde aparece totalmente desnudo y aunque muchos pensaron que lo hizo por gusto, decidió hacerlo para hacer conciencia entre sus fans cuando visiten una playa puedan recoger la basura.

"3/3 Finalmente!! Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si no se ve más es por la basura.

Ojalá está foto llegue al Millón, pero de personas que piensen de esta manera

Lastima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plástico desparramado por todos lados, realmente está playa sería un paraíso. Este mundo sería muy diferente", escribió el histrión en la foto que alcanzó más del millón.