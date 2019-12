Angelique Boyer desmaquillada manda mensaje a sus detractores

Angelique Boyer es de las actrices que no se deja y siempre tiene una forma de contestar a todas aquellas personas que la critican en redes sociales, por lo que esta vez aprovechó para salir sin maquillaje y mandarles este mensaje.

Lo que digan otras personas sobre mí es un reflejo de su realidad, no de la mía. Es un reflejo de su carácter, no del mío. Nada personal..., escribió Angelique.

Y es que como todos saben es muy común que las celebridades estén expuestas a este tipo de ataques en su Instagram y aunque unas prefieren no responder para no generar polémica, otros contestan a su manera como lo hizo la novia de Sebastián Rulli.

Mientras tanto los fans de la protagonista de telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó, la felicitaron por su forma de pensar, además de lo bella que luce sin una gota de maquillaje.

"Como usted eres maravillosa. Te quiero por siempre mi amor!", "Hermosa! Y lo más bonito es que eres auténtica y única. Te mando un abrazo fuerte", "¿Como le haces para estar cada día más hermosa?", le escribieron a Boyer.

Cabe mencionar que Boyer también es envidiada por muchas mujeres debido a la relación que mantiene con Sebastian Rulli el galán argentino de las telenovelas con quien ya tiene varios años de relación por lo que la prensa le ha preguntado si ya están listos para dar el siguiente paso, pero ellos dicen que no tener prisa.

"Creo cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley no y por la religión nada más, porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad si el día de mañana no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo....", dijo Angelique en una entrevista para el programa Hoy hace unos meses.