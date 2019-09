Angelique Boyer estuvo a punto de agarrar a golpes a maletero

Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieron una típica experiencia en Cozumel al tomar por error una maleta que no era de ellos, a pesar de tomarlo con gran sentido del humor, denunciaron que existe muy poca seguridad en los ferrys entre quienes entregan el equipaje.

"Casi me agarro a golpes con el de las maletas" dijo la actriz mientras Rulli contaba cómo fue la experiencia que tuvieron con el equipaje.

"Nos pidieron un ticket cuando te recogen la maleta, le ponen un sticker.. lo único que hizo el señor fue recoger el ticket para que no le reclamaran que no estaba haciendo su trabajo, pero no checó que no era el número", comentó Sebastián.

La transmisión en vivo que hizo Angelique comenzó con un: "Qué creen Rulli se equivocó otra vez de maleta".

"Ella agarró una maleta que supuestamente era la mía, y muy contenta y segura, ayudándome, porque yo estaba con otro equipaje, llegamos al hotel y no era, nuevamente, mi maleta, ¿lo pueden creer? Confiaba en ti", explica Rulli.

Tras notar el grave error, los famosos regresaron al sitio donde ocurrió la confusión y afortunadamente encontraron al dueño del equipaje que tomaron por error con quien, además de intercambiar maletas, compartieron números telefónicos para encontrarse nuevamente. "Vamos a ir a cenar, pero no estás invitada", dijo en broma el actor a Boyer.

Actualmente, la pareja se encuentra dándose un merecido descanso en varios destinos del Caribe mexicano y Yucatán. Este martes celebraron su quinto aniversario de noviazgo en Tulum y días atrás compartieron su visita a cenotes yucatecos.