Angelique Boyer habla de sus supuestas fotografías al desnudo

Hace unos días se difundieron en redes sociales unas supuestas fotografías de la actriz Angelique Boyer donde aparece al desnudo. Al parecer la novia de Sebastián Rulli había sido víctima de unos hackers.

Ante el revuelo causado, la misma Angelique Boyer dio a conocer que esas fotos son falsas. En una entrevista para el Programa Hoy la actriz comentó: "me dio miedo entrar al link que están poniendo, porque no sé si es un hacker precisamente, entonces tengan cuidado, no vaya a ser que sea un hacker".

Ya vi las fotos, es un súper Photoshop, yo me quedé impresionada.

Que nunca nos falte amor �� ni aguacate ��

Que encuentres el aguacate �� de tu guacamole.

Que tu vida llegue el aguacate �� de tu #avocadotoast

Lenguaje universal #avocadoholic pic.twitter.com/XZwvPwuRIM — Angelique Boyer (@Anboy88) October 13, 2019

Posteriormente Angelique Boyer envió esas imágenes a su novio, "se las mandé a Sebastián y me dijo '¡pero nunca estuviste desnuda!' y yo, no mi amor, son unas historias que subimos cuando estábamos en Ibiza, de las historias de Instagram, es increíble que hayan tomado esas imágenes y me borraron el traje de baño".

Me borraron el traje de baño, ¡qué bárbaros!, no he hecho desnudos, cuando los haga yo los subo, no me voy a esperar a que me hackeen.

Angelique Boyer manifestó ante las cámaras del Programa Hoy, que evita tomarse ese tipo de fotos para estar tranquila y protegerse de los hackers porque "están muy heavies".