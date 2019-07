Angelique Boyer hace asombrosa confesión de su esperada boda

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más queridas y seguidas del medio del espectáculo. Llevan ya varios años sólida relación y aunque sus fans desean verlos llegar al altar y decir: "sí, acepto", los actores no tienen planes de boda por el momento.

En una entrevista para el Programa Hoy la hermosa actriz reveló los motivos por los que no ha querido vestirse de blanco. Angelique Boyer recalcó que su compromiso con Sebastián Rulli es a diario y no necesita una boda para llevarlo a cabo. “Creo que cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley y por la religión, nada más. Realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad de nada".

Si el día de mañana él ya no quiere estar conmigo, es tan fácil hablarlo y no tenemos que pasar por ningún proceso tedioso ni nada de eso.

La actriz señaló que su relación amorosa con el también actor está en su mejor momento. “Tenemos el mejor contrato que es la palabra y el amor, es todos los días luchar por eso”. Así como una boda no está en sus planes, el ser mamá tampoco es prioridad en este momento de su vida.

Llevó cinco años diciendo en cinco, pero no tengo prisa, no está en mis planes, si se da está increíble, sé que si sí lo tengo que buscar en los próximos años, pero todavía hay tiempo.

Hace unos días Angelique Boyer cumplió 31 años de edad y con motivo de un día tan especial, su novio compartió en sus redes sociales una bella felicitación a la dueña de su corazón, pero no se trató de cualquier felicitación, sino unas amorosas palabras que salieron de su alma.

"Pasa el sol y luego la luna, así pasan los días, tú estás en todos ellos. Tu eres mi luna porque te sueño, tu eres mi sol porque me iluminas. Eres Mi Vida. Feliz cumpleaños mi cielo, por muchos días de fiesta y amor a tu lado. Te deseo lo mejor siempre, te amo", escribió Sebastián Rulli.

La actriz no tardó en responder a las palabras de su amado: "vida de mi amor gracias por regalarme los años más felices de mi vida, te amo con todas mis fuerzas ❤️ te pido en todos mis deseos". Asimismo la protagonista de telenovelas agradeció en su cuenta de Instagram tantas muestras de cariño por parte de sus seguidores.