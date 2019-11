Angelique Boyer huye del frió para ponerse su sexy bikini

Angelique Boyer le huyó al frio de la Ciudad de México para irse a disfrutar del calor de las playas de Quintana Roo, además quiso hacer algo más y era presumir su cuerpo de envidia con el cual paralizó las redes, pues la belleza de la mujer siempre ha sido indiscutible.

"Revisando las playas de la #rivieramaya y hasta #tulum libre de sargazoRevisando las playas de la #rivieramaya y hasta #tulum libre de sargazo", escribió Angelique en la fotografía tomada por Sebastián Rulli.

Hasta el momento la foto alcanzó más de 77 mil likes y varios comentarios de todo tipo, los cuales en su mayoría eran varios piropos, ya que a los fans de la actriz no les importa su noviazgo con el histrión de exitosas telenovelas.

"La más hermosa, saludos desde Ecuador. Eres la mejor @angeliqueboyer te admiro muchísimo", "¿Tienes licencia para manejar semejante belleza?", "¿Sabes? Tu me haces bien...gracias por ser quien eres y por tener una sonrisa que es llena de luz y energías positivas! Te amo", le escribieron a la famosa.

Cabe mencionar que Angelique y Sebastián son una de las parejas más unidas del espectáculo pues nunca han estado en escándalos, lo que si les han preguntado varias veces es saber cuando se casarán los famosos, pero al parecer dicha etapa aún no está en sus planes.

"Creo cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley no y por la religión nada más, porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad si el día de mañana no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo....", dijo Angelique en una entrevista para el programa Hoy hace unos meses.