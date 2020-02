Angelique Boyer impacta con nuevo cambio de look y enamora a todos

La actriz Angelique Boyer arrasó en redes sociales al mostrar su nuevo e impactante cambio de look, dejando de lado su clásica y adorada melena ondulada color rubio, optando por un color negro y muy corto.

Angelique, quien mantiene una relación sentimental con el actor Sebastián Rulli, se apareció en su cuenta oficial de Instagram para compartir dos imágenes que causaron revuelo entre los internautas, debido a que se le ve luciendo su nuevo look y un vestido estilo chino tradicional Cheongsam.

Tras la publicación, las redes sociales comenzaron a "estallar", principalmente en la sección de comentarios, en donde declararon fanáticos de la famosa que seguía luciendo igual de hermosa que antes y aunque tengan que acostumbrarse, ella seguirá luciendo muy guapa.

Para mi te ves bien en todos los looks eres muy guapa, Dios te ha dado una humildad y una belleza incomparable", "Así estés pelona te verías guapa", "Eres bellisimaaaaa, no importa si oscuro, rubio, rojo, morado, blanco, que ojos!", "Con cualquier look que te pongas te ves hermosa saludos y besos", se lee entre los comentarios de la fotografía que logró recaudar casi los 200 mil me gustas.