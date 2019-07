Angelique Boyer llega a los treinta más joven y plena que nunca

Angelique Boyer esta más que contenta y es que se encuentra festejando su cumpleaños número 30 rodeada de trabajo, salud, sin contar el amor que le da su novio Sebastián Rulli, con quien tiene varios años de relación.

Es por eso que las redes sociales se llenaron de felicitaciones para la actriz de origen francés quien se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión por ser protagonista de varias telenovelas como Lo que la vida me robó y Teresa.

Hace unos días Angelique había compartido una foto sin maquillaje donde dejó bien claro que los treinta los recibiría como anillo al dedo pues cree que es una de las mejores etapas de su vida ya que la vive con plenitud.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"Que mejor que empezar la semana, el mes y casi mi nuevo año de vida con mucha gratitud. Agradezco por cada oportunidad que me ha hecho crecer, por las lecciones aprendidas, por ser más consiente y creadora de mi propia felicidad y paz. Por las personas que me rodean, por ese amor incondicional en el que aprendo a vivir", dice parte del texto que compartió la rubia.

Recordemos que Angelique se ha dado conocer por su talento y no por los escándalos ya que siempre tratado de alejarse de ellos, prueba de ello fue cuando surgió el rumor de que Sebastián Rulli la engañaba con Irina Baeva, por lo que no le dio importancia.

Por otro lado sus fans y amigos del espectáculo la felicitaron por sus treinta años deseándole más cumpleaños además de poder verla pronto en la pantalla chica.

"Muy feliz cumple Angelique!! Que se cumplan todas tus expectativas y anhelos y muchas bendiciones", "Te ame como Teresa pero aun mas como Monserrat", "Bella dios te bendiga y muchas bendiciones", le escribieron sus seguidores de Instagram.

Cabe mencionar que muchos fans desean ver a Angelique Boyer casada con Sebastián Rulli y tener hijos aunque ellos han dicho en algunas entrevistas que no es su meta de vida aún pues se encuentran muy centrado en otros asuntos.

"No me lo e planteado como un objetivo de vida yo me siento totalmente pleno, lo hemos platicado con Angie, cuando ella se sienta preparada y si realmente lo quiere, yo estoy dispuesto pero no lo quiero como una meta...", dijo en el programa Hoy hace el año pasado.