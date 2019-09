Angelique Boyer luce su belleza y cuerpazo en playas de España

Angelique Boyer y Sebastián Rulli realizaron una escapada romántica a diversas playas de España, donde además de disfrutar de su amor, la actriz aprovechó para lucir su sensual cuerpazo al usar diminutos trajes de baño. El actor no dudo en comentar cada una de las publicaciones de su bella novia en Instagram, ya sea con amorosas palabras o lindos piropos.

En una de las fotografías que posteó, Angelique Boyer está acostada a orillas de la playa, como toda una sirena. "Solo quiero más y más", expresó. "Yo también...y contigo", le escribió su novio Sebastián Rulli acompañado de un emoji de corazón.

Chiringay, Ibiza y Estepona, son algunas de las playas que visitaron los actores.

"Ibiza y sus calas. Conocí de todo en esta isla, personas increíbles, otro idioma y mucha diversión en muchos sentidos. Vaya sorpresas que me lleve, lo que más me gusto fue su mar y sus colores, un calor inolvidable (realmente insoportable) pero era parte del encanto de refrescarse en cada cala que conocimos. También me encanto ver a mi amor reencontrarse con una gran amiga María José que nos presento a Ricky y más amigos, Sebastian Gamboa Black Coffee y Solomun y los entrañables personajes del verdadero Ibiza, nos hizo vivir la isla como pocos saben hacerlo. Gracias por tanto", comentó Angelique Boyer.

En dicho post el actor Sebastián Rulli comentó: "que lindos momentos, invaluables al haberlos compartido contigo, gracias por tu amor, buena vibra siempre y por aguantar el ritmo loco de la isla. Te amo".

Entre sus publicaciones en redes sociales sobre este paradisíaco viaje, no podía faltar una fotografía junto a su amado.

En mi lugar preferido, tu abrazo donde más feliz plena y segura me siento. Contigo mi vida es más bonita, se llena de colores con tu sonrisa, te amo.

La belleza de Angelique Boyer es innegable y más aún, al mostrar su rostro al natural.