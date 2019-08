Angelique Boyer nostálgica ante los despidos en Televisa

Angelique Boyer habló de varios temas en una entrevista para el programa Confesiones con Aurora Valle, entre esto, sobre los despidos en la empresa Televisa donde ha laborado por años. El llamado "gigante de la televisión mexicana", anunció a finales de 2016 un recorte de 20 por ciento de su personal, unos tres mil trabajadores, quienes conservaron su puesto tendrían una disminución en su salario.

Al recordar su trabajo en la telenovela Amar a muerte, no pudo evitar expresar su nostalgia por los nuevos tiempos que se viven en Televisa. La actriz Angelique Boyer mencionó que esta producción no había una sola persona del equipo técnico de la empresa.

Eso me genera mucha nostalgia, todo lo que ha pasado, los recortes que ha habido, te puedo decir que es lo más feo que he vivido.

"Desde hace tres años empezó y ha sido deprimente cada vez que entro a Televisa me da una nostalgia de cómo nos vemos con amor (la gente que queda) así de hace cuánto no nos vemos, eso me genera tristeza", comentó a la periodista Aurora Valle.

Aunque las telenovelas siguen siendo el plato fuerte de la empresa, la televisora recurre cada vez más a las coproducciones con otras empresas.

