Angelique Boyer opaca a Carolina Sandoval, "La Venenosa", al mostrar su bello rostro al natural

Han sido muchas las famosas que se han sumado a la tendencia de mostrar en redes sociales sus rostros al natural, sin una sola gota de maquillaje. Recientemente pese a las críticas que recibe constantemente, la conductora de televisión Carolina Sandoval compartió un video donde se dejó ver sin maquillaje, momentos antes de irse a dormir. Pero no es la única famosa que lo ha hecho recientemente, la actriz Angelique Boyer la ha opacado.

En sus Instagram Stories Angelique Boyer, quien protagoniza la nueva telenovela de Televisa "Imperio de mentiras", compartió unos videos donde lució su bello rostro al natural, recibiendo muchos halagos por parte de sus seguidores. Cabe mencionar que la novia del también actor Sebastián Rulli, es una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana.

Además de mostrar su rostro sin maquillaje, Angelique Boyer compartió con sus miles y miles de followers, algunos de sus secretos de belleza para lucir siempre tan linda y radiante. "Que afortunado es Sebastián Rulli", suelen expresar los seguidores de la actriz en sus post en redes sociales.

En las mañanas cuando me siento como cansada y así, me pongo hielito en la ojera en especial y la verdad es que me ayuda bastante, se los recomiendo, siento que la piel reacciona mejor a los productos de hidratación que le ponga y pues nada cuando tengan un día especial y se quieran maquillar y ver frescas pues utilicen el hielito; no se queden mucho tiempo (con el hielo) en el mismo lugar, solo se trata de refrescar el rostro.