Angelique Boyer se desnuda en playa al igual que Sebastián Rulli

Angelique Boyer hizo algo muy similar a lo de su novio Sebastián Rulli y es que se quitó el brasier para posar en las cálidas playas de Tulum dejando a todos con la boca abierta, pues presumió su sexy cuerpo el cual deja a más de uno con la boca abierta.

Más de 184 mil likes recibió la guapa mujer en menos de una hora y los comentarios de todo tipo no se hicieron esperar pues Angelique se ha convertido en una sensación desde que logró alcanzar fama en las telenovelas Teresa y Lo que la vida me robó, donde conoció a su actual pareja, quien está con ella en todo momento.

"Tan hermosa mi Angie, espero hayas tenido un feliz inicio de año. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Te quiero muchísimo", "La más hermosa y sexy del mundo", "Estoy ansiosa para que vengas a Brasil", le escribieron a la mujer de origen francés.

Cabe mencionar que Angie y Sebastián son una de las parejas más queridas del espectáculo, ya que siempre se les ve muy juntos derrochando amor, por lo que varios de sus fans ya quieren verlos casados o con hijos, por lo que ellos ya han respondido a dichas interrogantes muy a su estilo.

"Creo cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley no y por la religión nada más, porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad si el día de mañana no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo....", dijo Angelique en una entrevista para el programa Hoy hace unos meses.