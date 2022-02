Angelique Boyer sigue los pasos de Vanessa Guzmán y luce un físico bien marcado

A la actriz se le conoce por formar parte de diferentes telenovelas mexicanas que han logrado un gran impacto como Rebelde y Corazón salvaje, protagonizando proyectos como Abismo de pasión, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Imperio de mentiras y Vencer el pasado, que la han colocado como una de las más aclamadas estrellas de la televisión.

Entre "sol y risas", la novia de Sebastián Rulli recibió un sinfín de halagos y comentarios en su fotografía, la cual ya está por llegar a los 200 mil me gustas. Entre las reacciones figuran famosas como Yanet García, Jimena Longoria, Grettell Valdéz, Lourdes Motta y, por supuesto, su novio, para elogiar su belleza.

La marcada figura de Boyer hizo que todos cayeran rendidos a sus pies , incluso, la nombraran como una de las actrices de físico mejor trabado con ejercicio. Es importante recalcar que la actriz es una de las pocas famosas que no se han hecho cambios con operaciones, simplemente un aumento de bustos debido a que con el ejercicio estos no crecen.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.