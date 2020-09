Angelique Boyer sin la ilusión de convertirse en mamá junto a Sebastián Rulli

¿Cuándo se casará Angelique Boyer con Sebastián Rulli? o ¿cuándo tendrá Angelique Boyer un hijo?, son algunas de las preguntas que se hacen los fans de la actriz, sin embargo, los actores no tienen entre sus planes una boda o escribirle una carta a la cigüeña.

En una reciente entrevista con Javier Poza para su programa de radio, la actriz Angelique Boyer manifestó que a diferencia de otras mujeres, el tema de la maternidad no es algo que la ilusione, ya que según contó, la situación que enfrenta el mundo la aleja de ese deseo que quizás sea el mayor sueño de una mujer.

Realmente yo sigo pensando en que tal vez no sea mamá, de momento a mí no me mueve y humanamente, mundialmente, históricamente cada vez menos.

Asimismo Angelique Boyer manifestó que no tiene planes de contraer matrimonio con su novio Sebastián Rulli, ya que su relación es perfecta tal y como está; mencionó que no necesita firmar un documento para estar comprometida con el galán de telenovelas, con quien vive desde hace ya un tiempo. "No creemos en el matrimonio, creemos en la idea de luchar todos los días por estar juntos".

Sebastián Rulli y Angelique Boyer derrochan mucho amor. Foto: Instagram @angeliqueboyer

En la entrevista antes mencionada Angelique Boyer contó cómo es su relación con el hijo de su novio Sebastián Rulli, fruto de la relación amorosa que tuvo con Cecilia Galliano. "Es muy divertido y agradable para mí conocer un niño tan lindo, que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres, que son adorables y muy divertidos, sensibles, él es eso".

Cuando está Santi es prioridad y hacemos cosas para Santi, se vuelve la mecánica de Santi, Sebas tiene una familia muy hermosa, muy numerosa, yo tengo una familia muy chiquita, entonces me complementa muy bien

La hermosa actriz Angelique Boyer vive plena y contenta no solo por sus logros en su carrera artística, sino también por los logros que ha tenido en su vida personal: "mi vida es una vida cada vez más positiva, más acompañada de amor, creo que llegamos a una edad en la que no tenemos que demostrarle a los demás, sino a uno mismo y esa es la misión más importante. Sin duda estoy trabajando en eso, desde los 30 años ya siento esa mujer en mí, la quiero cuidar, la quiero seguir alimentando y también más saludable en una mucho más consciente".

Ayer lunes se estrenó en horario estelar en Las Estrellas el melodrama "Imperio de mentiras", protagonizado por Angelique Boyer y Andrés Palacios. La historia se centra en un humilde y honesto oficial de policía, y una joven de familia adinerada, que se aventuran en una pasión tan imparable como prohibida. Después de que su padre y la novia del expolicía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que no conocían, todo esto mientras luchan por defender su amor y aprenden a confiar el uno en el otro.

