México.- Apenas arrancó el 2021 y Angelique Boyer y Sebastián Rulli ya recibieron la peor de las noticias; una joven amiga de la pareja falleció y causó gran controversia en las redes sociales. A través de Instagram la pareja compartió una imagen de la mujer llamada Regina y dieron a conocer que están de luto por una gran amiga en sus vidas.

Fue mediante una historia en la plataforma de fotografías y videos en donde dieron a conocer la noticia. La protagonista de la telenovela Imperio de Mentiras se despidió de uno de sus seres queridos con un emotivo mensaje que enfatizó el gran ser humano que fue y sobre todo el legado que ha dejado en el mundo.

"Nos dejaste mucho aprendizaje. Este mensaje dice mucho de ti. Ahora estás en todas partes. Te queremos Regina siempre. Que en paz descanse", señaló la hermosa actriz de origen francés al lado de una fotografía que su amiga Regina había compartido hace algunos meses en su perfil de Instagram.

La misma fotografía que compartió Angelique fue utilizada por Sebastián para lamentar la muerte de la joven, pues al parecer era muy cercana a a pareja, él agregó las palabras: "Te vamos a extrañar". Basta con sólo darse una vuelta en el perfil de Regina y ver sus publicaciones para darse cuenta que los comentarios y me gustas de Boyer no podían faltar.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli de luto por una gran amiga

Los incondicionales seguidores de la pareja que inició su relación tras protagonizar juntos la telenovela de drama "Lo que la vida me robó" se están cuestionando la causa del fallecimiento de esta mujer tan joven y llena de vida, quien en el mes de septiembre se mostró agradecida con la vida.

Debido a que ellos no se han pronunciado ante los cuestionamientos de sus fanáticos, estos ya se dieron la tarea de investigar en la sección de comentarios de las publicaciones de Regina, aunque no han logrado obtener información concreta, pus al parecer la jovencita no formaba parte del mundo del espectáculo, pero sí era toda una influencer que gustaba de viajar por todo el mundo.

Por otro lado, Angelique Boyer compartió algunas fotografías de las grabaciones de impactantes escenas en la telenovela Imperio de Mentiras, proyecto que protagoniza al lado de Andrés Palacios y dejó en claro el profesionalismo con el que lleva cualquiera de sus trabajos.

En la publicación que hizo la actriz de 32 años vemos una secuencia de una escena de la telenovela, al lado de Alejandra Robles Gil caminan por un pasillo y posteriormente surge una tremenda explosión que deja herida al personaje de María José y a Elisa en un mar de lágrimas.

Angelique Boyer revela impactantes escenas de Imperio de Mentiras

Dentro del pie de la fotografía revela que para ella ha sido un honor y un completo regalo compartir el set de esa telenovela y más cuando es con personas como Alejandra, a quien elogió y destacó su forma de trabajo, pues asegura que se superó día con día con su personaje.

"Gracias por cada momento en el que me escuchaste y estuviste apoyándome, haciendo los llamados muy amenos", agregó Angelique en la publicación. Asimismo, reveló que las escenas fueron adrenalina pura y fueron realizadas por los mejores camarógrafos, directores de staff y los mejores efectos especiales.