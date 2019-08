Angelique Boyer y lo difícil de su noviazgo con El Güero Castro

Angelique Boyer vive un hoy en día una sólida relación amorosa con el también actor Sebastián Rulli, pero antes de esta relación, mantuvo por varios años un noviazgo con José Alberto El Güero Castro, ex esposo de Angélica Rivera.

En una entrevista para el programa Confesiones con Aurora Valle, la actriz Angelique Boyer (de origen francés), confesó lo difícil que fue para ella esa etapa de su vida, debido a que su noviazgo con el reconocido productor de televisión, no fue para nada del agrado de sus papás. "Me tuve que salir de mi casa. Fue una etapa superruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado", manifestó

Pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos.

Como muchos recordarán fue El Güero Castro quien le dio el primer protagónica a Angelique Boyer, en la exitosa telenovela Teresa, melodrama que la catapultó a la fama.

Angelique Boyer resaltó que su noviazgo con el productor de televisión, le dejó una valiosa lección de vida. "La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he maduro y he dejado el pasado atrás".

Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada.

Años atrás surgieron rumores de que la actriz había terminado su romance con el ex esposo de Angélica Rivera, para iniciar una relación con Sebastián Rulli. Al respecto Angelique Boyer se limitó a cometar en Confesiones con Aurora Valle: "no me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa".