Angelique publica su más romántico mensaje a Rulli

Sebastián Rulli y Angelique Boyer llevan tres años de relación, y cada vez están más enamorados. A través de Instabram, ella publica un mensaje romántico a su pareja, de quien cada día se enamora más.



"Comenzamos 365 días totalmente nuevos, llenos de retos y emociones. ¡Quiero pasar todo ese tiempo a tu lado y compartir contigo todas las alegrías que trae este nuevo año! Cada día siento que me enamoro más de ti", escribió.



Y continuó "Eres mi vida. Me llena de alegría saber que estar a tu lado es tan hermoso. Vivir la experiencia del amor no tiene espacio ni tiempo, sólo disfrute. Estoy feliz de poder celebrar un año más contigo, gracias por tanto amor, no olvides que mi amor siempre te acompaña, mi cielo. ¡Eres un ser hermoso! Y cada año valoro más estar a tu lado! Te amo".



Ante esta palabras llenas de amor, Rulli respondió a Angelique: "¡Así siempre!¡Te amo, mi cielo!".

Alejandra Ávalos rompe su compromiso matrimonial.

Alejandra Ávalos había anunciado hace unos meses que era la mujer más feliz del mundo, tras haber conocido a Eduardo Phillippe Monter, de quien se hizo novia formal y con quien estaría a punto de contraer matrimonio a finales de 2017.

La cantante, pese a lo entusiasmada y feliz que se encontraba, hoy ya no puede decir lo mismo. Las cosas han cambiado en su vida, ya que finalizó su relación con Eduardo.

A través de un comunicado de prensa, escrito recientemente, la cantante de "Amor Fascíname" explica la razón por la que se desbarató su compromiso matrimonial.

“Por una incompatibilidad insuperable por ambas partes, damos por finalizado este ciclo de nuestra vida en pareja”.

Ávalos pide respeto a su privacidad y suplica no exista amarillismo alrededor del tema debido a que es un momento difícil para ella y su familia. Este hubiera sido el tercer matrimonio de la cantante.

En entrevista con el programa de televisión "De primera mano", la actriz de telenovelas como "Tenías que ser tú" y "El padre Gallo" expresó su sentir al respecto, pero sin decir mucho.

"En este momento me voy a abstener de decir cualquier comentario al respecto...Todo el panorama cambió. Estoy estupendo, estoy muy bien...".

Esta hubiera sido la tercera vez que Alejandra contraería nupcias, pues se casó en los ochentas con el también acto Fernando Ciangherotti, y en los noventas con Giovanni, de origen italiano.

A trabajar mucho.

Tras los recientes hechos ocurridos en México ocasionados por el temblor del pasado 19 de septiembre, Alejandra Ávalos tuvo que postergar la grabación de su nuevo disco y su regreso al cine.

"Han quedado suspendidos y sin fecha para retomarlos" , señaló la actriz de cintas como "Un tigre en la cama", "Perdóname todo" y "Amor y venganza", entre otras.

"En septiembre entraría al estudio para grabar mi disco, pero esto ya no fue posible y la película en la que iba a participar también cambió de fecha por los huracanes, así que ahora solo resta esperar", comentó la intérprete en declaraciones a la prensa.

Será en los días próximos cuando retome la grabación de su disco, un proyecto un tanto biográfico, dijo; además será de corte balada, y entre las sorpresas esta que ella debutaría como compositora.

Explicó que los temas narran historias de amor y desamor, basados en algunas experiencias de su vida, "será un disco interesante, pero hay que esperar".

¿Víctima de violencia?

Alejandra, como muchas otras mujeres, ha experimentado en carne propia la violencia intrafamiliar, pues fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de una expareja.

Cuenta cómo vivió esa situación y lo que sentía en ese momento en el que, incluso, la vida está en peligro, al grado de que sí cruza por la cabeza la idea de un homicidio.

“En que sí, porque en un momento dado, si hay una agresión física por parte de la pareja, estás en un estado de shock. Tú no piensas ya. Tú en lo que piensas es en defender tu vida y la de tu hija. Eso es lo único que yo puedo argumentar; o sea, ya no te importa a qué grado lleguen las cosas, mientras tú no permitas que esto siga”, comentó la actriz y cantante al programa Ventaneando.

Alejandra hizo la anterior revelación bajo el contexto de que una hija de su colega Tony Bravo enfrenta la justicia por el delito de asesinato en grado de parentesco de su pareja, a quien presuntamente asesinó hace unos días luego de que, afirmó, este le revelara que tenía sida y le dijera que la iba a matar e iba a violar a sus hijas.

La cantante indicó que, cuando se llega a situaciones extremas, puedes hacer cosas que jamás pensabas que harías, pero las realizas para defender tu vida.

En su caso, señaló, el cansancio de estar peleando fue lo que impidió que ella llegara a una situación límite.

“Fue el cansancio. Fue tanta la pelea, fue tanta la discusión, fue tanto el correteadero y el ‘te voy a alcanzar y te voy a dar (golpes)’. Fueron tantas horas de una pelea tan campal que llegó un momento en el que nos rendimos. Sí. Él se rindió y yo con la adrenalina arriba le dije: ‘en este momento agarras tus cosas y te vas de mi casa’, y él dijo ‘sí’, pero fueron muchas horas de estarnos enfrentando y confrontando. Entonces, en todo, palabra, golpe, cuerpo contra cuerpo, huir, correr, tirarlo, caerse, perder el conocimiento, volverse a levantar, patear a mi nana; o sea, era un contexto grave, pero al final de cuentas cedió."

Ama su profesión.

Alejandra Ávalos es una actriz y cantante mexicana. Nació el 17 de octubre de 1968 en el Hospital Durango en la Ciudad de México.

En Televisa recibió sus primeras oportunidades para actuar en telenovelas empezando como extra en la telenovela "Amalia Batista" y "La Fiera" , en la primera al lado de Susana Dosamantes y Angélica Aragón, y en la segunda con Victoria Ruffo y Guillermo Capetillo, y después en intervenciones coestelares hasta llegar a estelares.

Entre 1986 y 1992 obtiene los protagónicos de las telenovelas "El padre Gallo" y "Tenías que ser tú"; luego llegaría su primer papel como villana en la historia "Tal como somos".

Se le ha visto en otras telenovelas mexicanas como "Soñadoras", "Siempre te amaré", "Apuesta por un amor", entre otras.

En 2006 Representa a México en el Festival Viña del Mar con el tema "Arder" de los compositores Kiko Campos y Moro.

En 2010 tiene una pequeña participación en el programa de comedia Humor a quien humor merece participando en el segmento titulado "El Padre Ramón".

En 2011 regresa a las telenovelas en la producción "Esperanza del corazón", del productor Luis de Llano Macedo.

En 2015 reapareció en la telenovela "Que te perdone Dios", en la cual interpretó a su quinta villana.

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."