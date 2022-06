Ángelo García revela presunto abuso infantil al haber formado parte del Grupo Menudo

México. Ángelo Medina, exintegrante del grupo Menudo, revela que fue víctima de abuso sexual cuando fue parte de dicho poroyecto y señala a uno de los hombres que estaban a cargo del grupo como el presunto abusador.

Ángelo García, exintegrante del Grupo Menudo, habría sufrido no solo la explotación de los representantes y manejadores, también le habrían afectado a nivel físico y mental, y señala que sufrió abuso a manos de quienes estaban de encargados de los jóvenes.

Dicha declaración la hace García en HBO Max para el documental Menudo: Forever Young y detalla la manera en que habrían abusado de él y también cuenta los motivos por los que permaneció callado durante años.

Ángelo García estuvo en el Grupo Menudo al lado de Ricky Martin, Ray Reyes, Draco Rosa, entre otros; se integró al proyecto musical en 1988 y permaneció hasta el año 2009. Señala que tenía 12 años de edad cuando le tocó ser victima de ese tipo de violencia en el grupo.

“Recuerdo que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en la cara de la alfombra. Estaba muy confundido y no entendía”, cuenta Ángelo en el documental.

Ángelo actualmente tiene 47 años de edad y de acuerdo a información en varios portales de noticias, su testimonio podría reavivar la polémica que gira en torno a la banda, además también señala que su supuesto abuso habría ocurrido en el hotel donde se hospedaba y no dio a conocer la identidad del agresor.

"Fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, menciona también Ángelo, quien también recalca que otros compañeros de la agrupación denunciaron haber sido obligados a consumir sustancias, enfrentaron negligencia, acoso y explotación.

