Angely Gaviria y Carmen Eguiluz unidas por la magia de "Siempre Bruja"

La primera temporada de "Siempre Bruja", serie de televisión colombiana de fantasía y comedia romántica creada por Caracol Televisión para Netflix, tuvo un gran significado para la actriz Angely Gaviria, entre varias razones se trataba de su primer protagónico en su joven carrera artística.

La también modelo recuerda con mucho orgullo sus orígenes allá en el Barrio La María, en Cartagena de Indias, Colombia. Y es importante mencionarlo, ya que desde muy chica ha sabido trabajar arduamente para conseguir lo que se proponga. En una entrevista para El Debate contó:

Angely antes de ser actriz se dedicaba a trabajar con su papá desde los 10 años, aun así asistía a eventos de modelaje, de hecho me apasiona mucho el modelaje, la mayor parte de mi vida fue trabajar muy juiciosa vendiendo con mi papá ceviches.

Angely Gaviria cursó estudios de actuación, modelaje y danza en Bogotá, Colombia. Foto: cortesía 777 Visual by Lizandro Octavo.

Formar parte de este proyecto ha sido sin duda alguna un trampolín en la vida de Angely Gaviria, donde interpreta a una bruja de linaje de nombre Carmen Eguiluz, pero no una típica bruja como en las tantas historias que tal vez has visto. "Actoralmente siento que las cosas se van dando poco a poco, por ahora por lo de la cuarentena no hay proyectos, pero a mi vida siento que le aportó mucho, siento que 'Siempre Bruja' fue un trampolín para mi vida y estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con Netflix y Caracol sobre todo por estar en ese proyecto".

"Siempre Bruja" (una adaptación de la novela "Yo, bruja", de Isadora Chacón) comienza su historia en Cartagena de Indias en el año 1646, Carmen Eguiluz, una joven mujer mulata, esclava y bruja, hija de la curandera Paula de Eguiluz, es condenada a muerte en la hoguera por ser culpada de satanismo. Sin embargo, escapa de la muerte mediante un hechizo enseñado por el gran brujo Aldemar, viajando en el tiempo a Cartagena de 2019, a cambio de una promesa hecha al brujo de vencer a un ser maligno llamado Lucien, para así salvar a su amado Cristóbal, a quien ella cree muerto, y poder volver a su época.

Para la segunda temporada Carmen Eguiluz, aún en la Cartagena actual, se embarca a un nuevo viaje con ayuda de las redes sociales, en donde revela su secreto y se va a enfrentar a las consecuencias; se encuentra con peligrosos espíritus malignos, piratas, hechiceros y nuevos amigos que la llevarán a emocionantes aventuras.

"Siento que entre la primera temporada y la segunda hubo una evolución inmensa", expresó la actriz.

En la primera temporada era mi primer protagónico, ¿se pueden imaginar la responsabilidad y la carga de un personaje tan importante en un proyecto como éste, sobre todo para Netflix?

"En la segunda temporada sentí que me conecté mucho más con el set, con la producción, con mis compañeros, con el personaje, yo sentí a Carmen dentro de mí, amo a Carmen, amo todo lo que me enseñó, amo todo lo que me dio".

La magia de Angely Gaviria llegó a muchos países

Tener el protagónico en un proyecto tan importante es ya un logro, pero que dicho proyecto sea lanzado a través de una plataforma como Netflix es un logro aún mayor.

"Netflix es una plataforma muy grande, y como yo lo digo, es un trampolín, siento que estar en Netflix es una oportunidad muy grande, te ven más de 190 países, doblado a 29 idiomas, es muy bonito que gente de muchos países conozca tu talento y sobre todo que conozcan proyectos colombianos que son muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo 'Siempre Bruja'".

Foto: cortesía 777 Visual by Lizandro Octavo.

Basada en su experiencia personal, Angely Gaviria comparte este poderoso consejo: "a mí nadie me ha regalado nada, excepto Dios y mis padres, el consejo que le doy a los jóvenes, es que luchen cada día, que sean persistentes, si hay muchos momentos en los que uno decae, si, decae porque sientes que a las personas no les gusta lo que tu haces o que el camino se está poniendo muy difícil o que no puedes llegar un poco más rápido a donde quieres, pero siento que hay que ser pacientes, todo es un proceso en la vida, lo más importante es que luches cada día, que te prepares y que si amas eso, ve por ello".

No que quedes en el 'me gustaría', 'quisiera', 'algún día', 'ojalá', no, hazlo porque la vida es una sola, el tiempo va corriendo, la idea es que aproveches en lo posible todo lo que puedas, aprovéchalo, disfrútalo y dale con todo.

Angely espera que al termino de la cuarentena lleguen nuevos proyectos actorales. "En cuanto acabé la cuarentena quiero seguir con mis proyectos personales, con mis emprendimientos, es lo que tengo tantas ansias de hacer y Dios permita que salgan proyectos de actuación".

La actuación no es como tu estudiar y ya acabar, es como la medicina, todo el tiempo se está aprendiendo cosas nuevas y así siento que es la actuación, cada día en cada proyecto, siempre estás tú aprendiendo cosas nuevas.

"Por ahora, lo que me ha dejado la actuación son ganas de seguir aprendiendo y de seguir mostrando mi talento".

La primera gran oportunidad de Angely Gaviria ocurrió en 2013 cuando fue escogida para realizar un pequeño papel en la serie de televisión La selección, basada en la exitosa generación de futbolistas colombianos que representaron a su país en la década de 1990. Foto: cortesía Teresa Pineda

Y recuerden estos consejos de Carmen Eguiluz para ser una bruja moderna:

La magia no es una ciencia exacta.

Una bruja debe ser paciente.

Si viajas en el tiempo, no interfieras con la historia.

