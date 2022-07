Angie Camille inicia nueva etapa en su carrera musical, con el lanzamiento de "Playa contigo"

En el 2019 logró llamar la atención de varios productores musicales. Al año siguiente, tuvo una participación con Mendes, artista regiomontano del género urbano con su tema "Bésame". Ese mismo año, Angie firmó con We Records Producciones. En lo que resta del 2022, promete seguir trabajando y lograr abrir camino en la música y el gusto del público.

"Esta canción nace después de haber conocido a una persona que me transmitía sentimientos lindos y una energía positiva, y de inspirarme en la playa y el mar. Me siento muy feliz que esta canción sea mi primer sencillo", comentó Angie Camille , de 22 años de edad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.