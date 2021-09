Angie Varona de leggins ajustados y super trasero saluda a sus fieles fans

Angie Varona se volvió a lucir en redes sociales, esto después de haberse puesto unos leggins super ajustados con los cuales realzó su bien formada retaguardia de diosa.

Fue por medio de un video donde la modelo americana se luce de espaldas con su celular de lo más sexy y desata la locura total, ya que todos saben que tiene tremendo cuerpazo.

Aunque no se sabe cuantos comentarios o likes le dieron a la chica lo que sí es un hecho que siempre ha sido considerada como una de las mujeres más ardientes de Instagram.

Y es que el entrenar todos los días, además de comer muy bien le han dado ese cuerpazo a la chica quien hace poco les rompió el corazón a sus seguidores, pues se retrató con su novio.

Angie Varona se lució totalmente con sus leggins/Instagram

Recordemos que el bello rostro de la hermosa modelo también ha sido elogiado y es que se mira demasiado hermosa con solamente un labial puesto o un poco de rubor la chica pone arder Troya.

Pero no fue el fin del mundo y es que ni el novio de Angie Varona no ha logrado parar que la joven comparta contenido super ardiente y más en su Only Fans.

Aunque no se sabe en qué categoría está la chica de Only Fans lo que sí es un hecho es que sus seguidores morirían por tener una cita con ella.

Leer más: Ricky Martín asegura que no se hizo nada y su rostro sigue intacto