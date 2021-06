Angie Varona se pone mini bikini y no deja nada a la imaginación

Angie Varona de 27 años de edad se puso un mini bikini con el cual no dejó nada a la imaginación, pues se le miraba cuerpazo.

En la foto se puede ver a la modelo originaria de Miami con una pose muy provocativa con la cual deja mucho que desear.

Y es que Angie Varona se ha convertido en una chica muy popular en redes sociales por el impresionante cuerpo que se carga.

Como era de esperarse la foto de Angie Varona alcanzó más de 200 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

"Muy bella hermoza rica", "Noche de cita eh bueno buena suerte en la cita", "¿Podrías decirme dónde puedo comprar un traje de baño como este?", le escriben a la modelo.

Para quienes no lo saben Angie Varona no solo es influencer, también tiene una cuenta de Only Fans.

En la cuenta se puede ver a Angie Varona como Dios la trajo al mundo y con unas poses de infarto.