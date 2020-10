Animaniacs volverá en reboot este 20 de noviembre tras 27 años estrenar su serie original

Estados Unidos.-Animaniacs una de las series animadas de Warner Bros volverá para quedarse tras 22 años de haber trasmitido su último episodio, así lo dio a conocer la el servicio de streaming "Hulu".

Aunque ya han pasado más de 20 años de que Animaniacs inundo la pantalla chica con su típico humor negro y las locas aventuras de los hermanos yakko wakko y dot quienes ahora contaran con la participación de Steven Spielberg como uno de los personajes de la serie animada.

Aunque desde 2017 se había dado a conocer los planes de la nueva animación que traía de vuelta a estos personajes, no fue hasta está a tarde que Hulu reveló un pequeño adelanto de la serie como forma de celebrar el 27 aniversario de la serie original.

Aunque Hulu no cuenta con la popularidad en México como Netflix o Amazon, los fanáticos han puesto los ojos la plataforma Hulu que desde 2017 ha traído lo mejor del contenido a los Estados Unidos.

Pues a decir de Hulu, hasta el momento no cuenta con plataforma en México, pero es de destacar que no solo estará trabajando en la entrañable serie Animaniacs si no, también en la ya conocida Pinky y Cerebro que hasta el momento no ha sido revelada una fecha de estreno.