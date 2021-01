Anitta decidió romper el silencio y reveló cuál es su situación actual con Maluma

Tras varios años transcurridos luego de que Anitta y Maluma decidieran terminar con la relación que dio inicio cuando ambos comenzaban a alcanzar la fama a nivel mundial en sus carreras musicales, Anitta rompe el silencio y revela cuál es la situación actual entre los dos.

En una de sus últimas entrevistas, la artista brasileña, no pudo más y rompió el silencio revelando detalles de su pasada relación con Maluma, así como lo que sigue sintiendo por él.

Al ser cuestionada por su vida sentimental por el conductor del programa Yordi Rosado, quien estaba interesado en saber si la cantante había sufrido por amor, le hizo una de las preguntas más comprometidas sobre uno de sus novios más famosos, el cantante Maluma.

"Te enamoraste de él", preguntó; a lo que ella respondió sin tapujos "sí, y todavía lo amo. Nosotros decimos que podríamos casarnos, pero después de vivir nuestra vida feliz", explicó Anitta, quien al parecer conserva gratos recuerdos de su relación con Maluma.

"Nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, en la cosas que nos gustan... Todavía lo amo mucho, independientemente de que no estemos juntos. Yo puedo verlo con otra mujer y él puede verme a mí con otro hombre. Nos amamos", manifestó de forma sincera.

A pesar del evidente amor de la cantante por el intérprete de "Hawái", no es la primera vez que la escuchamos hablar de una de sus exparejas en alguna entrevista. Sin reparo, la artista de 27 años, se ha abierto para platicar sobre su última ruptura amorosa, asegurando que hoy en día, está soltera y feliz.

"Este anillo me lo regaló mi ex, ya no estoy con él, pero algo muy bueno tenía que dejarme", bromeó.



Asimismo, la cantante oriunda de Honório Gurgel, Río de Janeiro, confesó los malos ratos que ha pasado en el amor, reflexionando sobre sus parejas y cómo le gustaría que fuera el padre de sus hijos.

"Echo la vista atrás y pienso en cada cosa con la que me voy y, después de que me desenamoré, que ya no estoy más, pienso qué mierda estaba haciendo con esa persona. Me gustaría que no fuera famoso ni le gustara el tema de la prensa y las fiestas, que me diera mi lugar".