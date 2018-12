Chiquis Rivera dice que Jenni Rivera se comunica con ella (VIDEO)

Mañana se cumplirá el aniversario luctuoso número seis de Jenni Rivera, una fecha muy dolorosa para toda la familia Rivera, entre ellos, la también cantante Chiquis Rivera quien en entrevista para el Programa Hoy aseguró que siente que su mamá se comunica con ella a través de la música.

“No puedo decir que la he visto o que se me ha aparecido, pero sí la siento conmigo, no la he soñado en mucho tiempo, pero sí siento que me ha ayudado muchísimo, la siento en mi corazón", comentó Chiquis Rivera ante el aniversario luctuoso de su mamá Jenni Rivera.

Siento que ella se comunica conmigo a través de la música, de canciones en la radio que escucho y que yo sé que a ella le gustaban. Yo creo mucho en eso, no sé si esté mal, pero yo sí siento que se comunica conmigo a través de la música.

Parte de la familia Rivera se reunió en el estudio del Programa Hoy con motivo del sexto aniversario luctuoso y platicó con el conductor Raúl Araiza, sobre cómo han sobrevivido la ausencia de Jenni Rivera en estos últimos seis años.

“Cada día te das cuenta que ella no va a llegar, que ella no está aquí, pero en nuestros corazones sí está. Entonces nosotros tratamos de pasarla mejor, de recordarla y no se nos olvida en ningún momento. No sé cuántos años irán a pasar, pero yo espero soñarla, espero abrazarla en un sueño o algo”, expresó la señora Rosa Saavedra, mamá de Jenni Rivera.

Durante la charla, el cantante Lupillo Rivera relató que ha sentido la presencia de su hermana en varios lugares que ella frecuentaba.

Me ha sucedido varias veces que llegué a la cabina de radio, yo no sabía que esa era la cabina de ella, al principio sentí medio raro dije: ‘Algo está diferente aquí’, y ya me explican los programadores: ‘Aquí es donde ella hacía el show y estás sentado donde ella hacía el show'.

“Llego a ciertos camerinos muy normal y me siento y le digo a mi gente: ‘se siente raro aquí’, y ya llega el empresario y dice: ‘ahí le tomé la última foto a su hermana’, entonces son cosas que no te esperas, son cosas bonitas, pero cuando las digieres y piensas sí te llega la nostalgia”, aseguró el cantante.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo mientras volaba de Monterrey, Nuevo León, hacia la Ciudad de México, después de ofrecer un concierto en La arena Monterrey.