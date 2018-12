Chiquis Rivera a su mamá Jenni Rivera: soy tu paloma negra

Una de las personas que más sufrió con la muerte de la cantante Jenni Rivera, fue su hija Chiquis Rivera quien incluso llegó a pensar en el suicidio. Con motivo el sexto aniversario luctuoso de "La Diva de la Banda", la joven cantante compartió unas tristes palabras en memoria de su mamá.

Junto a una muy triste fotografía donde se aprecia a Chiquis Rivera mirando una fotografía de su mamá Jenni Rivera, la cantante expresó:

Soy tu paloma negra, cuando hablando no se puede expresar el dolor, cantando alivia.

Los fanáticos de Chiquis Rivera le mandaron muchas muestras de apoyo en un día tan triste: "un abrazo grande Chiquis, tu madre se siente orgullosa de ti y ella te cuida y bendice desde el cielo", es uno de los tantos mensajes en su publicación en Instagram.

Precisamente "Paloma negra", fue la última canción que Jenni Rivera cantó en lo que se convirtió en su último show llevado a cabo en la Arena Monterrey, unas horas antes de su muerte.

Con la mirada triste, Jenni Rivera le dedicó unas palabras y esta canción a su hija Chiquis Rivera con quien había estado distanciada. “Siempre la he cantado con mucho sentimiento pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”, dijo especialmente decaída antes de cantar.