Aniversario luctuoso de Selena Quintanilla: Chris Pérez honra memoria de quien fuera su amor prohibido

Chris Pérez y Selena contrajeron matrimonio en secreto el 2 de abril de 1992, orillados por la oposición de Abraham Quintanilla a su relación amorosa. Tras darse a conocer la noticia, no tuvo más remedio que aceptar el amor entre ellos y pedirles perdón.

"Recordando su vida extraordinaria, su don de la música y su legado eterno. Selena continúa inspirándonos a todos", expresó el ex cuñado de Abraham Quintanilla III, compositor y productor de la mayoría de las canciones que interpretaba su hermana.

Muchos conocen la historia de amor de Selena Quintanilla y Chris Pérez . Se conocieron cuando el guitarrista, originario de San Antonio, Texas, Estados (actualmente tiene 52 años de edad), se unió a la banda Selena y Los Dinos. Entre los conciertos, ensayos y los viajes abordo de "Big Bertha" (nombre que le dieron al autobús de la agrupación), surgió una linda amistad y posteriormente, un "Amor prohibido" , ya que el papá de la intérprete, Abraham Quintanilla, no aprobada la relación.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

