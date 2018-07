Marcela Basteri, heroína trágica, en la opinión de Anna Favella

Marcela Basteri, el mayor enigma en torno a la vida de Luis Miguel. Una mujer que tras quedar huérfana a su corta edad, solo anhelaba tener una familia, poder desarrollar y dar ese amor maternal que poco tuvo en su infancia. ¿Dónde está Marcela, qué fue de ella?, una pregunta que millones de fans de Luis Miguel se han hecho por años.

“Yo la vi como una mujer tierna y fuerte al mismo tiempo, la vi como una lupa que intentaba proteger a sus hijos”, comentó a EL DEBATE la actriz italiana Anna Favella, quien interpreta a Marcela Basteri en Luis Miguel, la serie, producida por Netflix y Telemundo.

En su opinión, tras dar vida a la mamá de “El Sol” en la serie del momento, Anna Favella calificó a Marcela Basteri como una heroína trágica.

“Fue una mujer que sufrió mucho desde niña porque era huérfana y cuando era adolescente y encontró a Luis Rey, se agarró a él con toda su esperanza, porque ella quería una familia. Pero después sufrió también con él, como se ve en la serie".

Para la bella actriz italiana fue todo un reto actoral, al tratarse de la primera vez que daba vida a un personaje real. Para Anna Favella lo más importante en Luis Miguel, la serie, era contar el lado humano de Marcela Basteri.

“Sentí mucha responsabilidad de hacerlo, además que hay gente en esta historia que sigue viviendo. Por esto intenté tomar el alma de Marcela buscando en los ojos de Luis Miguel cuando era niño la luz de este sol que se reflejaba en su mamá. Me enteré de la relación muy particular entre los dos, de la relación entre madre e hijo, más que de una estrella, porque para mí era importante contar el lado humano y cotidiano”, manifestó la actriz.

La actriz Anna Favella contó a EL DEBATE que para poder caracterizar a Marcela Basteri miró muchos videos de Luis Miguel, los pocos que podemos hallar de su mamá; “leí muchísimo sobre Luis Miguel cuando era niño, porque era la temporada que más me interesaba, por el personaje de Marcela. Hablando también con el director y la productora, me di cuenta de cuánto era importante para él su mamá y de cómo era fuerte esta relación entre los dos, porque uno era la luz del otro, su propio Sol. Tan fuerte era, que la separación fue más trágica”.

Interpretar a la mamá de Luis Miguel dejó a una Anna Favella más fuerte y a la vez sensible, por el tema de la violencia psicológica en las familias; “que lamentablemente todavía puede pasar, y también por el tema de la depresión postparto. Son temas de los cuales las mujeres no tendrían por qué tener vergüenza, ya que es algo muy humano, entonces tenemos que aprovechar para hablar y ayudarlas. También con Marcela trabajé mucho con la ternura y la protección, y esto lo llevo todavía conmigo”.

Para Anna Favella este proyecto ha marcado un antes y un después en su carrera como actriz, ya que antes de Luis Miguel, la serie su nombre no era conocido en Latinoamérica. La bella italiana espera poder regresar pronto a esta parte del mundo a seguir mostrando su trabajo como actriz.

Soy muy feliz de como me acogió el público de la serie. Me están cuidando mucho y me están acogiendo con mucho cariño en Latinoamérica, aunque antes no me conocían.