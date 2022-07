Anna Ferro comparte cuáles fueron las últimas palabras de Fernando del Solar antes de fallecer

Fue el pasado 30 de junio cuando murió Fernando del Solar, a los 49 años de edad, quien fuera uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. El también actor nacido en Buenos Aires, Argentina, falleció debido a un cuadro de neumonía. Esta enfermedad del sistema respiratorio se complicó, ya que tenía sus pulmones deteriorados, a causa del Linfoma de Hodgkin (cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos) que padeció.

A través de sus redes sociales, la profesora de pilates Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, ha compartido con sus seguidores, cómo ha estado enfrentando su duelo a un mes de la muerte de su esposo.

"En este duelo siempre hay juicios, externos e internos, los externos son los que menos importan porque solamente tú sabes lo que está pasando dentro de ti, lo que realmente vibra dentro de ti", manifestó Anna Ferro en un video que publicó en las stories de su perfil en Instagram.

Señaló que muchas personas pueden ser jueces, pero nadie puede tocar tu ser, "lo más difícil es dejar de tener juicio hacia ti mismo, así que deja de reprocharte".

Hablando sobre su duelo tras el deceso de su esposo, Anna Ferro reveló cuáles fueron las últimas palabras de Fernando del Solar.

No creas todo lo que dicen, no escuches todo lo que dicen y no creas todo lo que ves. Saben, esas fueron algunas de las palabras un día antes de todo este contexto con Fer, fue un 29 del mes pasado y ahora entiendo.