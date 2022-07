Anna Ferro reacciona a los ataques contra de Ingrid Coronado, tras la muerte de Fernando del Solar

Luego de que se diera a conocer la muerte de Fernando del Solar, la conductora de televisión Ingrid Coronado, quien fuera su esposa y madre de sus hijos Luciano y Paolo, comenzó a recibir muchos ataques a través de redes sociales. Cabe recordar que el matrimonio que tuvieron, no concluyó en los mejores términos; en su momento, se dijo que la ex integrante de Garibaldi, abandonó al conductor de televisión cuando llevaba a cabo su lucha contra el cáncer.

La mañana de este viernes, Anna Ferro, viuda de Fernando de Solar, llevó a cabo una conferencia de prensa en una funeraria en la Ciudad de México, donde será velado el cuerpo del querido conductor de televisión, de origen argentino y nacionalizado mexicano. Durante este encuentro con varios medios de comunicación, reaccionó a los ataques en contra de Ingrid Coronado.

Uno de los reporteros externó: "hoy en día, lamentablemente con las redes sociales, cualquier persona toma una atribución de insultar, seguramente a Fer no le hubiera gustado eso, su ex pareja Ingrid ha sido víctima de muchos insultos en redes, qué le dirías a la gente, para evitar que esto suceda".

Ante esto, la maestra de yoga, quien tuvo una relación amorosa con el también actor durante casi seis años (se casaron por el civil en marzo pasado), pidió a todas las personas fluir en amor.

Si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia, con tu vida es más que suficiente.