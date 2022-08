¿Anna Ferro tendrá que pagar pensión alimenticia a Luciano y Paolo, los hijos de Fernando del Solar?

"También hay un tema, que Anna o los deudos, la familia de Fer del Solar, van a tener que cubrir las pensiones alimenticias que quedaron en deuda, que no las pagó Fernando en vida, entonces eso también ha generado mucha controversia, porque dicen ¿Anna por qué tendría que pagar esa deuda?".

Entre varios detalles que compartió la ex conductora del programa "Venga la alegría" de TV Azteca, señaló que desde hacía más de un año, Fernando del Solar no cubrió en su totalidad la pensión alimenticia de sus hijos Luciano y Paolo , "con todas las consecuencias legales que ello puede implicar".

Posteriormente, la conductora de televisión y cantante Ingrid Coronado , recibió muchas críticas por, presuntamente, haber demandado al padre de sus hijos, unos días antes de su muerte. Ante esto, la ex integrante del grupo musical Garibaldi, desmintió a Anna Ferro mediante un comunicado que envió a los medios de comunicación.

"Él no tenía cabeza para nada, aun así, asumió su responsabilidad, yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico, que no tenía ni pies ni cabeza, su gran conflicto era tratar de administrar todo".

Un mes después de la muerte del conductor de televisión Fernando del Solar , su viuda, la profesora de pilates Anna Ferro , concedió una entrevista a la revista ¡HOLA! México, donde, entre varias cosas, habló sobre la supuesta demanda que Ingrid Coronado interpuso en contra de su ex esposo, unos días antes de su fallecimiento .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.