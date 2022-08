Anna Ferro viuda de Fernando del Solar se defiende de quienes la llaman interesada tras su muerte

Tras la muerte de Fernando del Solar hace más de un mes, las redes sociales siguen cuestionando a su hoy viuda Anna Ferro, pues los ataques en su contra no han parado y todo porque se dio a conocer que de inmediato estaba investigando el fidecomiso que dejó el famoso supuestamente para la hija de ella.

Pero lo que no sabía Anna Ferro es que el fidecomiso era para los hijos que Fernando del Solar procreó con Ingrid Coronado, es por eso que ahora se ha tenido que defender de todo el hate que le han lanzado en redes sociales, pues dijo que solo se defendería y una vez lo cual hizo con un usuario a quien le dijo que leyera el libro que el conductor argentino había lanzado.

"Serás a la única persona que conteste, lee el libro de Fer, lee toda la entrevista, cada quien tiene una interpretación, triste es hablar sin saber, te mando bendiciones y claridad", comentó Anna Ferro al último ataque que en efecto iba a contestar.

Anna Ferro así responde a los haters/Instagram

Pero eso no es todo, ya que la misma Ingrid Coronado ya desmintió lo que ella dijo para una famosa revista donde aseguraba que la también estrella de televisión había demandado a Fernando del Solar poco antes de morir, situación que ella aseguró no es cierto, por lo que Anna Ferro entra cada vez más en la polémica.

"Muere Fer, la viuda; que triste estoy, vamos a posar para una revista", "Aquí queda claro que la viuda recibió y acepto una buena paga por esta entrevista a la revista y al final de cuentas es de ley lo que ella pidió para sus hijos", "Porque habla de lo que no sabe y lo que no vivió. No tiene derecho por muy viuda que sea de hablar sobre los hijos de su difunto marido", escriben las redes.

Para quienes no lo saben hay personas que si apoyan a Anna Ferro, pero otros la tachan de haber actuado su amor por el conductor argentino debido a todo lo que se ha desatado desde su muerte.