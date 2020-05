Anna Wintour celebra la MET Gala 2020 desde la comodidad del hogar

A mediados de marzo pasado Anna Wintour, editora de la revista Vogue (La Biblia de la Moda), informó que la MET Gala 2020 no se llevaría a cabo como ya es tradición ante la pandemia del Coronavirus. La contingencia sanitaria a nivel mundial detuvo la organización de esta icónica noche de la moda a celebrarse en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que año con año se lleva a cabo el primer lunes de mayo.

Aunque en esta ocasión no veremos a muchas de las celebridades del momento desfilar con sus extravagantesa atuendos por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte, la conmemoración de la MET Gala 2020 se llevará a cabo desde casa, "Sería imposible recrear la gala el lunes por la noche, aunque me ha encantado escuchar cómo tantos marcan la ocasión a su manera. En cambio, les pedí a algunos amigos que se unieran a mí por un momento simple, uno que espero nos traiga un poco de alegría", comentó Anna Wintour.

Durante todo este lunes, el evento que ha sido llamado "A moment with the MET" y que es transmitido por YouTube, se recordará los aspectos que marcaron un antes y un después en la historia de la MET Gala, con los mejores looks que desfilaron por la alfombra rosa hasta icónicos momentos que tanto han apasionado al público.

Lady Gaga fue la gran sensación en la MET Gala 2019. Foto: AFP

Para conmemorar la ocasión, se pedirá contribuir a cualquiera de las organizaciones benéficas que están a favor de los más afectados por la pandemia de COVID-19. A su vez, Vogue hará una donación tanto al Costume Institute como a A Common Thread.

Esta es la programación del especial "A moment with the MET"

Lunes 4 de mayo:

Los mejores momentos en la alfombra roja de Liza Koshy a las 10 a.m.

La vida en apariencia: Naomi Campbell a las 3 p.m.

Todo lo que necesitas saber sobre la MET Gala a las 7 p.m.

Martes 5 de mayo:

Conoce la Historia Oral de la MET: Cardi B y Jeremy Scott a las 3pm.

Conoce la Historia Oral de la MET: Liv Tyler y Stella McCartney a las 10 a.m.

