Anna Wintour da clases de creatividad y liderazgo

La moda es un mundo donde la "próxima novedad" se celebra constantemente, donde los diseñadores deben reinventarse o arriesgarse a caer en la oscuridad.

En la cima de ese mundo, Anna Wintour sigue siendo una presencia sorprendentemente duradera e influyente. Su imagen nunca cambia: los vestidos estampados a media pierna de colores brillantes; el cabello meneo inmaculado; los gruesos collares; y, por supuesto, las gafas de sol oscuras, lo que dificulta que todos sepan lo que está pensando.

En su nueva MasterClass en línea sobre liderazgo, la editora en jefe de Vogue revela al menos algo de lo que está pensando.

Anna con sus mejores diseños/AP

También describe su rutina diaria (se levanta a las 5 de la mañana y juega al tenis antes de que probablemente hayas olido tu café de la mañana), abre una reunión de moda de Vogue a las cámaras (las modelos eran demasiado jóvenes y delgadas en los últimos shows de Londres, los participantes están de acuerdo) y, en un segmento seguro para muchos amantes de la moda, se sienta con una tabla de asientos de Met Gala.

Wintour, quien encabezó Vogue durante más de tres décadas, también describe lo que busca en una entrevista de trabajo (enfatiza que no es lo que llevas puesto) y en una reunión en su oficina (no te "acomodes" para una larga conversación, solo digo).

En medio de varias semanas de desfiles de moda sin parar en Nueva York y Europa, Wintour llamó por teléfono desde París esta semana para hablar sobre el nuevo concierto en línea, su fanático descarado para los espectáculos de Broadway, sus sentimientos sobre las últimas tendencias en las pasarelas y qué consejo da. su hija de 32 años, Bee Shaffer (pista: es al revés).

Esta entrevista ha sido editada y condensada por mucho tiempo.

AP: Eres conocido como una persona bastante privada, incluso misteriosa. ¿Qué te dio la idea de hacer esta MasterClass?

Wintour: Bueno, vinieron a mí. Pero a lo largo de los años, jóvenes diseñadores y estudiantes me han pedido muchas veces consejos y recomendaciones. Así que parecía una gran oportunidad para usar una MasterClass para hablar realmente sobre mi propia carrera y particularmente mi experiencia con el Fondo de Moda CFDA Vogue, donde hemos asesorado a tantos diseñadores jóvenes, solo tratando de ayudar a los jóvenes que están pensando en ingresar periodismo o moda.

AP: Parece que la moda siempre se trata de encontrar la próxima novedad. Al menos dos veces al año, los diseñadores tienen que proponer una nueva idea.

Wintour: ¡Mucho más que eso en estos días! Puedes ir a una Semana de la Moda todas las semanas del año. Estaba hablando por teléfono para pedirme que fuera a la Semana de la Moda de Tokio. Hoy es continuo. También es una industria ... en un estado de reevaluación y estructura. Creo que es por eso que lo he disfrutado durante tanto tiempo, porque siempre se trata de un cambio, y eso es muy inspirador para mí y muy estimulante, ya sea para encontrar un nuevo diseñador o comprender cómo podemos hablar con el público de todas estas formas diferentes.

AP: ¿Cómo te has mantenido tan constante?

Wintour: Creo que es muy importante entender tu propia visión. Si quieres hacer una comparación, mira a un gran diseñador: es muy interesante para mí ver a Maria Grazia (Chiuri) en Dior, cómo ha restablecido los códigos de esa casa ... como Karl Lagerfeld cuando era vivo siempre lo hizo en Chanel. Lo cambiaría cada temporada, pero siempre había la chaqueta, siempre el bolso, siempre el pequeño vestido negro. Simplemente lo reimaginaría y lo modernizaría cada temporada. (También) A veces veo que cuando las personas tienen éxito se quedan dentro de una zona de confort ... dentro de un mundo bastante pequeño. Lo que siempre he tratado de hacer es desafiarme a mí mismo mirando arte, yendo al teatro, viajando, caminando por las calles, viendo lo que lleva la gente y siempre trayendo gente joven para contradecirme, contarme cosas nuevas y preguntas mis decisiones.

AP: Hablando de teatro, eres un gran admirador. ¿Qué espectáculo has disfrutado últimamente?

Wintour: Bueno, el día del show de Victoria Beckham (en Londres) fui a ver un musical, "Six", basado en las seis esposas de Enrique VIII. Y es completamente Spice Girls cumple con el movimiento #MeToo. Todos los demás en la audiencia tenían 16 años. Fue muy divertido. También "Traición", en Nueva York (con Tom Hiddleston).

AP: ¿Qué más te ha llamado la atención en shows recientes?

Wintour: Siento que hay una sensación de optimismo y alegría en las colecciones más fuertes ... La otra cosa que veo que sucede y que creo que se notó con más fuerza en Nueva York fue que están muy, muy comprometidos con la diversidad y la inclusión. , y también reexaminar qué es el desfile de moda. Realmente lo ven como algo muy auténtico, real y personal para cada uno de ellos. No son solo chicas caminando por una pista. Se trata más de individualidad y personalidad y de quién es el diseñador. Parece que el desfile de modas en sí mismo está siendo repensado.

AP: En la Met Gala de este año, teníamos un vestido de hamburguesa con queso, un traje de araña, un strip tease en la alfombra ...

Wintour (risas): sentí que había una libertad y un sentido de autoexpresión en la alfombra que no siempre vemos. A veces siento que tal vez las celebridades están siendo vestidas demasiado por los diseñadores con los que van y no se trata de quiénes son. Mientras que sentí que (esto) era tanto una celebración de una comunidad y un amor por el teatro y un amor por la moda. Y (Lady) Gaga obviamente marcó la pauta con su increíble obra de arte de performance.

AP: ¿Entonces no se ha vuelto demasiado elegante, como dicen algunos?

Wintour: Nunca pienso en eso. Pienso en la moda como autoexpresión, y si todo es simple, elegante y de buen gusto, eso no contribuye a la individualidad y la personalidad. Doy la bienvenida a todas las elecciones locas que hacen todos y esa es la razón por la que lo que sucede en la alfombra Met es tan diferente. Con algunos de los eventos de Hollywood, todos son súper cuidadosos y cautelosos. Esto se trata de intentarlo y pasarlo muy bien.

AP: Usted da muchos consejos en esta MasterClass. ¿Hay algún consejo que surja de algunos que le has dado a tu propia hija?

Wintour: ¡Al contrario, ella es la que me da consejos! Es una joven muy decidida que siempre tuvo una visión muy clara de quién es y qué quiere hacer. Le encanta el teatro desde que tenía 8 años y ahora trabaja allí. Pero creo que es muy importante entender que no tiene que decidirse a los 18 o 22 años. Es importante probar diferentes caminos si no está seguro ... está probando y probando muchas cosas diferentes o trabajando con diferentes personas y aprendiendo de diferentes comunidades.

AP: Si estuvieras hablando con estudiantes de último año de secundaria, ¿qué carreras sugerirías que consideren?

Wintour: una carrera que puede darte una voz, o (permitirte) de alguna manera ser útil. He sido excepcionalmente afortunado porque me encuentro en una posición en la que, a través de lo que hago, puedo tener voz y también puedo ayudar a los demás.