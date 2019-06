"Annabelle 3: viene a casa" aterrorizará las salas de cine de nuevo

Qué hechizo para los juguetes inteligentes. Una semana después del juego infantil, Forky encontró vida en "Toy Story 4" y Chucky renació en "Child's Play", la malvada muñeca vintage de la serie "Annabelle", "Annabelle", también regresa en "Annabelle Comes A casa. ”Seguramente, una fiesta de té debe estar a la vista.

Si los cines comienzan a sentirse tan desordenados como la sala de juegos de un niño, esa acumulación no es nada en comparación con la creciente colección de películas del extenso verso de conjuración. Han habido ocho películas en la franquicia en los últimos seis años, con ramificaciones de "The Nun" y "The Curse of La Llorona". Las fuerzas demoníacas resultan ser como muñecas rusas. Abre uno y sale una trilogía.



Casi por regla general, las películas de "Conjuring" están dedicadas servilmente a los clichés del horror, y se puede sentir como si simplemente estuvieran bajando una lista: puertas crujientes, verifique. Poseer juguetes, cheque. Muchas cruces, cheque. ¿Qué tal una novia macabra? Lo tienes. Ellos adoran colectivamente en el altar de "The Exorcist" de William Friedkin, imitando tanto su hokum católico como la fuente del título. Estas son orgullosamente películas de la vieja escuela compuestas de simples sobresaltos y oficios legítimos.

También son, para bien o para mal, películas de terror casi reconfortantes, selladas de manera segura en un mundo cinematográfico repleto de animales que no, como las películas de Jordan Peele, arañan el nuestro. Eso es especialmente cierto en el caso de "Annabelle Comes Home", guionista y convertido en director, Gary Dauberman, que resuena tanto con sinceridad como con gritos. Da menos miedo que escalofriante, y casi te sientes como si estas películas siguieran adelante, eventualmente Scooby y la pandilla resolverán uno de estos misterios.

Pero por ahora todavía tenemos a los demonólogos centrales de las películas, Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Tienen una presencia calmante durante toda la prueba. Están tan versados que están en lo sobrenatural que no batean un ojo cuando los relojes comienzan a acelerarse hacia atrás o los muertos del cementerio aparecen en sus faros.

Eso es más o menos cómo comienza "Annabelle Comes Home". Los Warrens conducen a casa cuando se da cuenta de que la muñeca que acaban de adquirir, que no tiene una sino dos historias de origen en "Annabelle" y "Annabelle Creation", es una especie de faro para el mal. Cuando llegan a su nivel de división de Connecticut, ponen a Annabelle detrás de un vidrio en su habitación de artefactos, una colección de tantas cosas encantadas que un sacerdote las bendice semanalmente.

Pero durante gran parte de "Annabelle Comes Home", Ed y Lorraine están fuera de la ciudad, dejando a su hija Judy (Mckenna Grace) de 10 años en manos de su niñera adolescente Mary Ellen (Madison Iseman). Judy es una niña pequeña y dulce que ha heredado algunos de los sentidos espirituales de su madre pero, debido a la reputación de sus padres, es rechazada por muchos de sus compañeros de clase.

Ella y Mary Ellen están pasando un buen rato juntos, pero los problemas se presentan en la forma de la amiga de Mary Ellen, Daniela (Katie Sarife), que aparece sin ser invitada y con curiosidad sobre el trabajo de los Warrens. Ella también está ocultando su propio dolor, recientemente perdió a su padre en un accidente automovilístico. Anhelando tener alguna conexión con lo que está más allá de la tumba, se ha acercado de forma intratable a la habitación cerrada y, naturalmente, a Annabelle.

Puedes adivinar cómo van las cosas desde allí. La caja de Pandora se abre y las tres chicas se encuentran repentinamente en una casa encantada con todo tipo de terrores. Dauberman, haciendo su debut como director después de escribir las películas anteriores de "Annabelle" y la exitosa adaptación de Stephen King "It", deja pasar las cosas con paciencia, absorbiendo la atmósfera oscura y brumosa de la noche y el fondo de pantalla de los 70, mientras aumenta constantemente el número de sobresaltos. .

Lo que hace que "Annabelle Comes Home" sobresalga por encima de su narrativa bien conocida son las actrices y la atención sensible de Dauberman a cada una de ellas. Grace, en particular, es un destacado con una madurez obvia más allá de sus años. Y Sarife combina ingeniosamente la rebeldía de un adolescente con la angustia.

Nunca se duda de cómo van a salir las cosas. La maldad, una vez más, será "contenida". Eso es lo que hace que "Annabelle regrese a casa" y algunos de sus "conjuros" sean extrañamente calmantes. "Todo el mal aquí me recuerda todo lo bueno que hay", dice Lorraine de la sala de artefactos de los Warrens. Pero también está articulando el corazón y el espíritu subyacente de estas películas de terror. No estoy muy seguro. Por aquí, se necesita más que una vitrina y una oración para alejar el mal.

"Annabelle llega a casa", un lanzamiento de Warner Bros., está clasificada R por la Motion Picture Association of America por la violencia de terror y el terror. Tiempo en marcha: 120 minutos. dos y media estrellas de cuatro.