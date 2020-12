Estados Unidos.- La actriz estadounidense, Anne Hathaway, de 37 años de edad, abre su corazón para la revista Stellera y desde la intimidad de su hogar cuenta en una entrevista cómo ha sido para ella el desafío de ser madre en estas épocas de pandemia, relatando su experiencia durante el confinamiento y el aislamiento social.

La actriz protagonista de la popular película "The Witches", estrenada este 2020, habló sobre los desafíos en familia al lado de su pareja, Adam Shulman, y sus dos hijos; Jonathan de cuatro años y Jack de uno. "¿Durante el encierro? ¿Puedo maldecir? ¡La maldita lavandería!", comentó Hathaway haciendo énfasis.

"Pero, ya sabes, siempre dudo en enmarcar las cosas en el ámbito de los desafíos porque creo que establece un tono. Como madre, he encontrado toneladas de oportunidades", comentó en la entrevista. "Es obvio que hay una curva de aprendizaje, solo tienes que ser amable contigo mismo con eso porque sientes que estás haciendo todo mal, especialmente en los primeros días. Pero es más que un desafío", finalizó.

Recordemos que a finales del pasado mes de noviembre, la actriz sorprendió al revelar en una entrevista en la revista Entertainment Tonight que escondió el embarazo de su segundo hijo durante el rodaje de "The Witches", película dirigida por Robert Zemeckis y producida por los mexicanos ganadores de los premios Óscar Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Anne Hathaway cuenta cómo es ser mamá durante el confinamiento por Covid-19. Foto: Instagram

Fue desde el mes de enero de 2019, cuando Anne fue fichada para el papel principal de la Gran Bruja en la película "The Witches". El rodaje de esta película inició el 8 de mayo del año pasado, y el segundo hijo, Jack Shulman, de la actriz con su esposo Adam llegó a sus vidas en diciembre de ese año, por lo que se sabe que la actriz estaba embarazada cuando inició el rodaje y lo mantuvo en secreto porque se trataba del primer trimestre de gestación. ¿Pero, nadie se dio cuenta?

Durante una entrevista con el medio Entertainment Tonight, la actriz de 37 años reveló cómo fue interpretar a la Gran Bruja mientras esperaba su segundo hijo y por qué no le dijo a los productores del embarazo y explicó: "Realmente no le dije a nadie que estaba embarazada porque todavía estaba en mi primer trimestre. Luego, cuando entré en mi segundo trimestre durante la filmación, solo le dije a un par de personas. Pero, como el disfraz (de la Gran Bruja) todavía me quedaba, no sentí la necesidad de decírselo a nadie".

También compartió que a una de las personas que le costó más ocultar su embarazo fue a su diseñadora de vestuario Joanna Johnston, ya que ella busca ponerle un corsé para que Anne Hathaway tuviera "cintura de avispa". La actriz le manifestó (porque no quería revelarle su secreto) que no quería un corsé porque se iba a sentir limitada.

La actriz Anne Hathaway dio a luz a su segundo hijo en diciembre de 2019. Foto: Instagram

"Es una tontería, pero de alguna manera lo vendí y Joanna no hizo preguntas. Trabajó conmigo y luego, al final de la película, yo tenía 16 semanas de embarazo y lo consiguió", dijo la ganadora del Óscar por su papel de Fantine en la película Los Miserables a Mejor actriz de reparto.

La pareja; Anne Hathaway y el actor Adam Shulman se casaron el 29 de septiembre de 2019 en una finca privada en la costa del Océano Pacífico al sur de San Francisco, según informó la revista People. El primer hijo del matrimonio nació el 24 de marzo de 2016, a quien llamaron Jonathan Rosebanks Shulman. La acriz anunció su segundo embarazo el 24 de julio de 2019 tras grabar 'The Wiches', y Jack Shulman nació en diciembre de 2019.