Anne Hathaway se disculpa por su papel de La Gran Bruja en The Witches

Estados Unidos.- Anne Hathaway no se escapó de la enorme cantidad de críticas que la nueva versión de The Witches (Las Brujas) recibió, tanto por parte de críticos expertos, cinéfilos veteranos y amateurs y audiencia en general, puesto que su papel encarnando a La Gran Bruja fue duramente cuestionado hasta por sus mismos seguidores.

Sin duda alguna The Witches, dirigida por Robert Zemeckis y producida por los mexicanos ganadores de premios oscar Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, fue una de las producciones cinematográficas más esperadas del 2020. Al tratarse de la segunda adaptación de la novela de Roald Dahl, muchos esperaban con ansias su estreno para, de ese modo, poder comparar si la nueva adaptación estaría a la altura de la icónica de 1990. Sin embargo, para muchos la nueva producción no dio el ancho, estando por debajo de sus expectativas, empezando por el papel de Anne Hathaway.

Entre los reclamos a la segunda adaptación de Las Brujas está, entre muchos otros, la apariencia de Anne Hathaway como La Gran Bruja. Y es que para muchos, tanto su actualización como su apariencia física, no estuvieron al nivel de la gran actriz Anjelica Huston, quien hace 30 años aterrorizó y encantó, al mismo tiempo, equilibrio difícil de lograr, con su papel como el peor enemigo de los infantes: La Gran Bruja.

Sin embargo, el hecho de que no se asemejara a Anjelica Huston ni produjera el mismo efecto terrorífico que en su momento la actriz de 69 años logró, no fue lo que más causó molestia, sino lo que más indignó fue que mostrarán al icónico personaje con la afectación llamada ectrodactilia, también conocida como síndrome de Karsch-Neugebauer o síndrome de la "mano partida", la cual se caracteriza por ser una malformación de las extremidades, principalmente, afecta a los dedos de las manos presentado estos ausencia de huellas dactilares.

Se disculpa Anne Hathaway por su personaje en The Witches/ Foto: Instagram

En relación a esta característica del personaje interpretado por Hathaway, la atleta paralimpica, Amy Marren, expresó en su cuenta de Twitter la decepción que sintió al ver The Witches y percatarse de la apariencia de tal personaje, ya que por el contexto de la película se podía interpretar que era una condición negativa. A la atleta se le unieron diversas asociaciones en defensa de los derechos de las personas con alguna discapacidad.

La inconformidad se hizo tan grande que en redes sociales diversos usuarios usaron la etiqueta #NotAWitch, en la cual los internautas compartían diversidad de imágenes de personas con algún tipo de discapacidad en manos o brazos.

Protestan contra The Witches/ Foto: Captura Twitter

A raíz de las protestas, la Warner Bros tuvo que pedir disculpas por las molestias causadas por la apariencia de alguno de los personajes de The Witches. En un comunicado recogido por medios de los Estados Unidos enfatizaron que no había sido su intención que "los espectadores sintieran que estas criaturas fantásticas y no humanas se hicieran para representarles", ya que, aclaró que habían trabajado con diseñadores y artistas que se inventaron una nueva interpretación de las garras como de gato que se describen en el libro", esto último en clara referencia a la deformación en la manos del personaje de La Gran Bruja interpretado por Hathaway.

Luego de que la compañía estadounidense se disculpara, le tocó el turno a la misma Anne Hathaway quien en redes compartió un texto donde se disculpa con todas aquellas personas a las que su personaje pudo haber ofendido, afirmando al mismo tiempo que ella cree en la inclusión y detesta la crueldad.

Publicación donde Anne Hathaway se disculpa por su apariencia en The Witches / Fuente: Instagram

"Les debo a todos una disculpa por el dolor causado. Lo siento. No relacioné la diferencia de extremidades con el GHW cuando me trajeron el aspecto del personaje; si lo hubiera hecho, te aseguro que esto nunca hubiera sucedido", escribió la actriz de El diablo viste a la moda.