Anne with an E: 10 datos sobre Dalila Bela, actriz que da vida a Diana Barry

Anne with an E, la serie popular de Netflix se ha ganado el cariño de su audiencia gracias a su increíble historia y a sus queridos personajes, uno de ellos es Diana Barry, la mejor amiga "el espítitu afín" de la protagonista Anne Shirley-Cuthbert; este personaje es interpretado por la joven y veterana actriz Dalila Bela.

Dalila Bela nació el 5 de octubre de 2001 en Montreal, Canadá. Actualmente tiene 18 años, y 13 de carrera artística. Su familia se mudó a Vancouver para ampliar sus oportunidades. Dalila obtuvo el persona de Diana Barry en Anne with an E desde su primera entrega en 2017, y se ha convertido en uno de los papeles más queridos de la serie.

1. Empezó su carrera a los 5 años

Dalila Bela comenzó su carrera artística cuando tenía a penas 5 años de edad, actuando en comerciales donde obtuvo un éxito inmediato después de conseguir un agente en su ciudad natal Montreal y luego al mudarse junto a su familia a Vancouver. Dalila ha compartido a través de su cuenta de YouTube algunos de los comerciales que hizo de pequeña, como uno de Nesquik y otro de cereales.

2. Debut en series de televisión

Dalila debutó en series de televisión en 2009 como Jenny Burgess en Fringe en el episodio titulado "Fractura", y en la serie Supernatural como una niña en el episodio "Creo que los niños son nuestro futuro." También ha participado en las series "The 100" (2014), "Odd Squad"(2014-2016) dando vida a la agente Olivia.

Su debut en la serie de televisión "Odd Squad" | Especial

3. Aparece en One Upon a Time

Una de sus actuaciones más importantes en series de televisión la hizo en "One Upon a Time"(2015) (Érase una vez), en el cuarto episodio de la quinta temporada titulado "The Broken Kingdom" como la versión joven de Guinevere. Además participó en "Annedroids" Teacher´s Pal" (2016) y en "Listo Jet Go!" (2016-2018) antes de formar parte del cast de Anne with an E.

Dalila en One Upon a Time | Especial

4. Debut en la pantalla grande

En 2010, Dalila obtuvo un papel en la película de acción canadiende "The Stranger" escrita por Quinn Scott y dirigida por Robert Lieberman. Un año después participó en la película "La chica de la capa roja" junto a Amanda Seyfried, Gary Oldman y Billy Burke. En 2016, vuelve a interpretar a la agente olivia en "Odd Squad: The Movie".

"La chica de la capa roja" junto a Amanda Seyfried | Especial

5. Dalila ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Diabolique

En 2014, Dalila Bela ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Diabolique por su interpretación de una niña ciega en el corto Dead Hearts por Stephen W. Martin. El corto tiene una duración de 17 minutos.

Dalila Bela en el corto Dead Hearts | Captura de video

6. Fue invitada a la Casa Blanca

Dalila Bele recibió una invitación de la Casa Blanca en la primavera de 2015 para ser invitada a la Búsqueda anual de huevos de Pascua, por su papel principal en Odd Squad como la agente Olive. La serie va sobre dos jóvenes agentes del gobierno que usan las matemáticas para investigar suces extraños en su ciudad.

Imagen ilustrativa de la Casa Blanca de Estados Unidos | Archivo: AFP

7. Nominada 4 años consecutivos en el Premio Artista Joven

Dalila fue nominada cuatro años consecutivos para Young Artist Awards. Se llevó a casa el YAA dos años seguidos. Primero en 2012 recibió el Premio Joven Artista por su trabajo en Joanna Makes a Friend.

Dalila Bela en el set de "Joanna Makes a Friend" | Especial

8. Habla con fluidez 4 idiomas

Dalila Bela habla con fluidez cuatro idiomas: inglés, francés, portugués y español. Debido a que es de ascendencia inglesa, francesa, brasileña, panameña y española. Su padre es de Panamá y su madre de Brasil, con los que vive junto a sus dos hermanos menores.

9. Es cantante

Los pasatiempos de Dalila incluyen guitarra, canto, lectura, escritura creativa y ser la hermana mayor de sus dos hermanos menores actores: Raphael Alejandro y Bruce Salomon. Sin embargo, además de ser actriz, a Dalila le gustaría seguir carreras como cantante, autor de libros, guionista y director. Actualmente, tiene un canal de YouTube donde sube sus canciones.

Dalila Bela es cantante, tiene videos en YouTube | YouTube: DalilaBela01

10. Es pansexual

Dalila causó revuelo en las redes sociales al asumirse públicamente como pansexual "Gracias! Aunque en realidad soy pansexual, pero aún así, gracias!!", escribió en su cuenta de Instagram. En el marco del mes del orgullo LGBT+ de este año, la actriz compartió una historia a través de su Instagram mostrando la bandera del orgullo pansexual, compuesta por los colores rosa, amarillo y azul. "Happy Pride!!!!", escribió Bela, en lo que parecía ser un mensaje de apoyo a las personas pansexuales dentro de la comunidad LGBT+.

Dalila con una blusa "amor es amor" | Instagram

