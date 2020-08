Anne with an E: Así fue la historia de amor de Anne y Gilbert en la serie

Anne with an E, la popular serie de Netflix cautivó a la audiencia por tratar diferentes temas de la vida de una forma natural y única, tales como el racismo, clasismo, machismo, feminismo, amistad y el amor. Una de las historias de amor favoritas en la serie es la de los protagonistas Anne Shirley-Cuthbert y Gilbert Blythe, quienes a lo largo de las tres temporadas lograron enganchar a sus seguidores, quienes deseaban que se formalizara una relación desde el inicio.

Gilbert Blythe (Lucas Jade Zumann) y Anne Shirley-Cuthbert (Amybeth McNulty), aunque tienen historias diferentes, le unía el dolor de sufrir la pérdida de ambos padres y estar huérfanos en el mundo, además, estaban en la búsqueda de su identidad y vocación en la vida. A lo largo de las tres temporadas se muestra el crecimiento personal de cada uno, así como la amistad y el amor que nació entre ellos.

La primera vez que Anne y Gilbert se encuentran en la serie de Anne with an E es cuando ella camina por el bosque hacia la escuela y se topa con Billy Andrews, el joven buscapleitos de Avonlea. Esto sucede hasta el tercer capítulo de la primera temporada, ya que Gilbert se encontraba viajando en tren por Canadá con su padre, quien se encontraba muy enfermo y su última voluntad era esa.

Gilbert salva a Anne de Billy Andrews | Especial

Billy se acercó a Anne en busca que venganza, luego de que ella dijo a sus compañeras de la escuela que Priscy Andrews (hermana de Billy) era novia del profesor Mr. Phillips y que mantenían relaciones. En ese momento aparece por primera vez en la serie Gilbert Blyde, quien interrumpe a Billy antes de que pudiera hacerle daño a Anne.

"¿Está usted bien?", le pregunta Gilbert a Anne, que recoge sus útiles del suelo y se marcha rumbo a la escuela. "De nada, ¿necesita otra cosa, un dragón aquí que haya que cazar?", dice en broma Gilbert. "No, gracias", responde Anne.

Anne continúa caminando hacia la escuela, mientras Gilbert le pregunta cuál es su nombre, y ella no le responde nada. Al llegar a la escuela, Gilbert le abre la puerta y le cede el pase para que entre primero. En esta escena se mira a las compañeras de Anne, incluida Ruby Gills, quien se muestra enojada porque Anne llegó junto a su amado. "Perdón, sí fui grosera, me llamo Anne", le dice al entrar y antes de que él se pueda presentar es interrumpido por sus compañeros, quienes se muestran felices de verlo de regreso.

Anne se presenta a Gilber Blythe | CBC

Un amigo de Gilbert le cuestiona por qué iba con "la niña huérfana", "¿Por qué no?" le contesta él, luego le dicen que porque está loca.

No me importa de dónde viene. Una niña linda es una niña linda, dice Gilbert.

Luego, en el receso, Anne se encuentra sentada afuera sola y llega Gilbert, quien le ofrece una manzana, sin embargo, es observada por el grupo de compañeras que le habían advertido que no le volviera a hablar a él, porque a una de ellas (Ruby Gills) le gustaba él desde hacía tres años. "Hola, pensé que te gustaría probar una. Son de nuestro huerto, muy dulces", le ofrece Gilbert. Anne trata de decirle que se vaya sin moverlos los labios, pues quería cumplir su promesa y ser aceptada por sus compañeras.

Cuando regresan al salón, Gilbert vuelve a intentar llamar la atención de Anne y darle la manzana, pero tras jalarle el cabello diciendo "zanahorias" por el color de cabello de ella, Anne lo golpea con la pizarra que usan para escribir "No hablaré contigo", dice rompiéndo esta en el rostro de él. El profesor Mr. Phillips la hace subirse frente a todos bajo un escrito donde decía que ella tenía mal temperamento, humillandola por ser una niña huérfana. Y aunque Gilbert sale a defenderla, pero no le hace caso el profesor. Anne sale corriendo de la escuela.

Después de un tiempo, Anne regresa a la escuela, donde participa en un concurso de deletreo de hombres contra mujeres frente a Gilbert Blythe, ganando ella. Él se acerca y le desea buen fin de semana. El padre de Gilbert fallece y Anne trata de consolarlo, ya que ella sabe lo que se siente estar en el mundo sin padres, sin embargo lo hace de una manera que lastima a a Gilbert.

Anne y Gilbert en el funeral de su papá | Especial

Ser huérfano tiene desafíos, pero tú tienes muchas ventajas, vas a estar mucho mejor que yo. Yo no conocí a mis padres, murieron cuando era una bebé y no pude valerme por mí misma como tú; y yo no recuerdo a mis padres, pero tú siempre vas a poder recordar a tu padre. Y bueno, ya que lo piensas, tienes mucha suerte, le dice Anne

Esto hace enojar a Gilbert, quien estaba pasando por un duro momento en su vida: "¿Crees que tengo suerte?", dice Gilbert. "Comparado conmigo, sí", responde Anne. Gilbert le dice que ella no tiene nada que ver en esto y se va, dejando a Anne ahí. Luego Ruby Gills, quien en ese momento ya es una buena amiga de Anne, pide ayuda a ella y a Diana para preparar un pastel de carne para Gilbert.

Cuando van a entregarle el pastel, Ruby explica a Gilbert que Anne hizo la cubierta del pastel a lo que Anne señala: "Pero sería una pésima esposa" y sale corriendo como de costumbre, dejando a todos pensando a qué se refería.

Cuando un barco se unde con la cosecha de la granja Green Gables, Matthew Cuthbert hipoteca la casa para poder pagar sus deudas, pero ante la pérdida considerable deciden empeñar y vender muchas pertenencias para pagar la hipoteca. Anne saliendo de la casa de empeño se encuentra a Gilbert y van a tomarse un café, quien estaba en el pueblo de Charlettown trabajando y le cuenta que quiere irse a trabajar en un barco.

Gilbert le cuenta a Anne que se quiere ir en un barco | Netflix

Anne se disculpa de lo que le dijo a Gilbert el día del funeral, y este la perdona diciendo que él tuvo la culpa y se dan la mano. En ese mismo café se encontraban los ladrones que habían robado y golpeado a Jerry. Tras cerciorarse que Jerry se encontraba bien Gilbert ofrece su ayuda y Anne le dice "Solamente cuidate y vuelve algún día", ambos se quedan unos segundos viéndose a los ojos.

Luego de no verse una gran temporada porque Gilbert se fue a trabajar en un barco, tiempo en el que Anne le estuvo escribiendo cartas; vuelve a aparecer Gilbert en la escuela de Avonlea, justo el día en el que Anne llega a la escuela con el cabello corto, pues una noche anterior, al tratar de teñirse el pelo a negro, se lo estropeó y quedó verde, por lo que Marilla se lo tuvo que cortar. "De todos los días que pudo haber vuelto, escogió hoy", le dijo Anne a Marilla después de la escuela.

Anne Shirley- Cuthbert con el cabello corto | Netflix

La navidad de ese año, Marilla y Matthew invitan a Gilbert y a Sebastián "Bach" Lacroix a cenar en Green Gables. Gilbert le da un regalo a Anne, quien se apena por no tener algo que darle. Luego intercambian una escena romántica al apagar una misma vela ambos del árbol de navidad. El regalo era un diccionario para que así Anne siempre le ganara a deletrear a él.

Gilbert da a Anne un regalo de navidad | Especial

Con la llegada de la nueva maestra en Avonlea, Anne siente celos de que a Gilbert lo ayude con su vocación de ser médico, por lo que ella también le pide que le de clases particulares para encontrar cuál es su vocación, siendo una inspiración para ella, ya que Anne señala que quiere ser maestra. Cuando la comunidad de Avonlea quiere correr a la maestra, un grupo de compañeros se reune para impedir eso y se suben de contrabando al tren que va de Avonlea a Charletown donde Gilbert los encuentra.

Gilbert iba en busca de Bach quien estaba enojado con él porque no le ayudaba en las labores de la granja. Gilbert y Anne se dan animos en las misión que cada uno quiere cumplir; cuando Gilbert se va, Cole Mackenzie le dice a Anne "¿Si sabes que le gustas a Gilbert, no?", y ella le dice que no es cierto.

Cuando Cole le dice a Anne que le gusta a Gilbert | Especial

En la boda de Bach y Mary, Gilbert le revela a Anne que se quedará en Avonlea un año más para ayudar en la granja y ella se muestra feliz por la noticia. Cuando Anne cumple 16 años, decide que quiere ir en busca de más información acerca de su pasado, por lo que le pide a Gilbert que la acompañe en tren hasta Charletown donde verá a Cole y él la acompañará en el trayecto en barco. Durante el viaje en tren Anne hace molestar a Gilbert, a quien le dijo que no lo necesitaba para cuidarse, hiriendo sus sentimientos.

Posteriormente, Gilbert busca al doctor de Charletown para que atienda a Mary, enterándose que la enfermedad de ella es incurable y le queda poco tiempo de vida. Anne le da animos para sobrellevar este duro momento, ya que Gilbert veía a Mary como de su familia.

Quisiera que no volvieras a pasar por esto otra vez, pero no creo que puedas evitarlo. La gente vendrá a ti, Gilbert, traeran a sus hijos y a todos los que aman para ver a un doctor que se preocupe tanto por ellos. Serás un doctor maravilloso; que te importe tanto, siempre será lo correcto, le dice Anne a Gilbert.

Uno de los momentos centrales del romance entre Anne y Gilbert es el ensayo del baile en su escuela, en donde ambos no dejaron de mirarse ni un momento. Luego, en la feria del condado, Anne le hace una consulta a una adivina, quien le augura amor en el futuro, mientras que Gilbert, nervioso, se prepara para conocer a los padres de Winifred. Anne va y habla con Diana, su mejor amiga, sobre lo que le dijo la adivina.

Dijo que mi verdadero amor sería un buen bailarín. Lo que me dijo me dio escalofríos. Eres muy sensata para creer en oráculos, pero debes admitir que no puede ser una coincidencia. Quizá él es mi destino. ¡Gilbert

Anne y Gilbert en la feria de Avonlea | Especial

Sin embargo, en ese momento Diana advierte que Gilbert se pasea con Winifred, rompiendo el corazón de Anne quien estaba segura de dar el siguiente paso y confesar su amor. En lugar de eso, Anne le desea felicidad a Gilbert en su relación, cuando él solo iba a decirle que a Mary le hubiera causado gracia lo que había ocurrido con el pastel que hizo Anne.

Gilbert apoya a Anne cuando esta fue censurada por el comité del pueblo luego de escribir el artículo ¿Qué es justo?, para alzar la voz luego de que Josie Pye fuera abusada físicamente por Billy Andrews. Luego de la protesta que hicieron a favor de la libertad de expresión, Anne le pregunta a Gilbert cómo le hizo para convencer a sus compañeros de unirse. "Les recordé que tú siempre haces lo correcto", dice Gilbert sentado junto a Anne viendo las estrellas.

Gilbert le revela a Anne sus sentimientos | Especial

Luego de dar el examen para continuar sus estudios, los alumnos de Avonlea toman alcohol y arman una fiesta; aquí llega Gilbert, quien tiene dudas de qué hacer con su futuro, pues el papá de Winifred le puso en bandeja de plata estudiar en la universidad que él quería si se casaba con su hija. Gilbert confieza a Anne que ella es el motivo por el que duda en tomar la decisión, por lo que Anne le dice que ellos no pueden estar juntos, porque sería dejar sus sueños.

Luego, Anne se da cuenta que cometió un error al decirle eso a Gilbert y trata de encontrarlo para confesar que ella también está enamorada de él; al no encontrarlo en su casa, Anne le escribe una carta donde le confieza su amor.

Querido Gilbert. Perdón, me sentía muy confundida, pero ya no lo estoy. Te amo. Anne. Posdata: Podrías, por favor, regresarme mi pluma

Sin embargo, esta carta nunca llega a manos de Gilbert, pues es destruida por él mismo sin darse cuenta. Cuando Anne va de nuevo a su casa con la esperanza de verlo, Bach le dice que Gilbert fue a ver a Winifred, por lo que Anne da por hecho que él tomó la desición de quedarse con ella; pero Gilbert fue a decirle a Winifred que no podía casarse con ella porque estaba enamorado de Anne, y aunque ella no lo aceptara no podía mentirle. Gilbert escribe una carta para dejarle claro a Anne lo que siente por ella.

Querida, Anne. Ya que estamos por separarnos, tal vez para siempre, siento que debo confesar mis sentimientos; tú eres el objeto de mi afecto en mi deseo. Tú y solo tú eres la guardiana de la llave de mi corazón. Por favor no te asustes, no espero que correspondas, pero no puedo sinceramente no delatarme. No estoy comprometido ni lo estaré, a menos que sea contigo, Anne. Mi Anne con una e. Siempre has sido y siempre serás tú. Con amor: Gilbert. Posdata: Gracias por la pluma y buena suerte en Queen's.

Cuando Anne ve la carta de Gilbert, se enoja porque él no se lo dijo en la cara, por lo que sin leerla, la rompe y la lanza por la ventana. Anne trata de leer los pedazos de la carta y piensa que Gilbert le escribió, con su propia pluma, que siempre no estaba enamorada de ella.

Pedazos de la carta de Gilbert a Anne | Especial

Anne se encuentra a Winifred y la felicita por su compromiso con Gilbert y su viaje a París. Winifred le revela a Anne que no se va a casar con Gilbert, por lo que está sale corriendo para ir en busca de él, mientras tanto Diana le revela que Anne está enamora de él y que desperdició muchas oportunidades de confesarle su amor "Tuviste oportunidades. ¡Durante años! Admítelo: estás enamorado de Anne desde que llegó a Avonlea y te rompió la pizarra en la cabeza. Hubo muchas pistas", le reclama Diana, quien luego le menciona que Anne le escribió una carta donde le confesaba su amor.

Gilbert se baja del tren y va directo a la casa de Anne en Charletown y se dan un beso por primera vez. Anne se pellizca para saber si no estaba soñando. "Anne, de verdad debo saberlo ¿De verdad sientes algo por mí?", Anne le responde dándole otro beso. Luego se escucha la campanada que marca las doce, y Gilbert le dice que se tiene que ir, porque fue aceptado en la Universidad de Toronto. Prometen escribirse.

Beso entre Anne y Gilbert | Especial

