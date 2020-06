Anne with an E: Los datos curiosos que debes de saber de Cole Mackenzie

Anne With an E, serie disponible en Netflix se ha convertido en una de las favoritas por los usuarios de la plataforma a nivel mundial. Sus personajes han representado distintas situaciones de la vida sobre prejuicios, feminismo, identidad, clasismo, abuso de poder, además de la importancia del conocimiento y la imaginación.

Uno de los personajes favoritos que se han roba el corazón de la audiencia de la serie, es sin duda, Cole Mackenzie, un chico tímido y misterioso que hace su aparición en la serie por primera vez a partir de la segunda temporada.

¿Quién es el actor que interpreta a Cole Mackenzie?

El actor que interpreta al personaje Cole Mackenzie en la serie Anne with an E se llama Cory Grüter-Andrew, quien nació el 1 de septiembre de 2001 en Canadá, actualmente tiene 18 años, conocido también por su participación en la serie The 100.

Su madre lo llevó a un campamento de teatro de verado y le gustaba actuar. Luego de seis meses, firmpo un contrato con la gerencia de talento canadiense Premiere Talent Management.

Hizo su primer casting para la serie Fargo, donde obtuvo el papel de Wes en el décimo episodio de la segunda temporada. Luego de su participación en la serie consiguió un papel en la película My sweet Audrina.

Aprendió a luchar con espadas para la serie de televisión The 100, serie que lo hizo conseguir muchos admiradores.

Cole Mackenzie no es un personaje del libro Anne of Green Gables

El libro en el que la serie Anne with an E está basado se titula Anne of Green Gables, escrito por Lucy Maud Montgomey en 1908, considerado parte de literatura clásica y cultura popular canadiense.

Sin embargo, el personaje de Cole Mackenzie, que aparece a partir de la segunda temporada, no pertenece al libro, sino que es un persona creado por los productores de la serie.

Saga de libros de Ana la de las Tejas Verdes

El actor de Cole Makenzie no sabía que el personaje era homosexual

Cory Grüter-Andrew actor de Cole Makenzie reveló en una entrevista que no sabía que el personaje era homosexual, ya que en la descripción del personaje solamente detallaba que se trataba de una persona LGBT+

En la descripción del persona, decía que era un personaje LGBT+. No sabía si era transexual, si era bisexual... Estaba un poco averiguando quién era Cole mientras obtenía más guiones.

Dijo Cory.

Además, en la entrevista señaló que nunca había leído los libros de "Ana la de la Tejas Verdes" serie de libros en los que está basada Anne with an E.

La creadora de Anne with an E quería incluir a una persona LGBT en la serie como compañero de Anne

La escritora de la serie Moira Walley-Beckett, quien también participó en la producción de Breaking Bad, explicó en una entrevista el por qué quería incluir a una persona LBGT que fuera uno de los compañeros de Anne

Solo tendría sentido que hubiera alguien en la clase que luchara con su identidad. Fue inimaginablemente difícil hacerlo, especialmente durante ese período de tiempo en el que era ilegal ser homosexual, castigado con prisión y sentencia de muerte, y castigado en Canadá hasta 1969. Tenía muchas ganas de incluir una historia como esa

mencionó.

