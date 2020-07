Anne with an E: así es el 'Museo Ana la de Tejas Verdes', casa de la que está inspirada la novela

La aclamada serie de Netflix Anne with an E, está inspirada en una serie de libros titulados "Anne of Green Gables" de la escritora canadiense Lucy Moud Montgomery, publicado por primera vez en 1908.

En la historia la emblemática granja "Green Gables" es pieza importante y está inspirada en la casa donde vivían los primos de Lucy Moud Montgomery, situada en la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, que ahora es el Museo Anne of Green Gables; donde puedes pasear en carruaje, tomarte fotografías en el granero, comprar mercancía de la novela y hasta casarte.

Una gran casa blanca y hermosa cubierta de huertos que fue el maravilloso castillo de mi infancia - LM Montgomery

En la obra se narra la vida de Anne Shirley, una niña huérfana que gracias a su carácter imaginativo y despierto logra encontrar su lugar en Avonlea, el pequeño pueblo pesquero ficticio en la Isla del Príncipe Eduardo.

Lucy Moud Montgomery escribió ocho libros de la historia de Anne Shirley: Ana, la de Tejas Verdes (1908), Ana, la de Avonlea (1909), Ana, la de la Isla (1915), Ana, la de Álamos Ventosos (1936), Ana y la Casa de sus Sueños (1917), Ana, la de Ingleside (1939), El valle del Arcoíris (1919) y Rilla, la de Ingleside (1921).

En ellos, se desarrolla la personalidad de Anne, quien se ve transformada de una niña alocada, excesivamente imaginativa, de carácter impulsivo y espíritu indomable hasta la joven inteligente e independiente que utiliza su imaginación de forma constructiva.

Recámara de Anne Shirley | Museo Anne Of Green Gables

Estos libros forman parte de los clásicos de la literatura de Canadá, y aunque en un principio se escribió para todas las edades, en tiempos recientes lo consideran como libros infantiles.

De la historia se han realizado diversas adaptaciones, siendo la más conocida la miniserie televisiva "Ana de las Tejas Verdes"(1985), una versión anime. Además de la destacada serie de Netflix, Anne with an E (2017), que alcanzó éxito a nivel mundial.

El museo Anne of Green Gables se encuentra ubicado en Silver Bush, Park Corner, en la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Está rodeada por hermosos jardines de flores, una tienda de regalos de productos con licencia Anne of Green Gables, una vista al Lago Shining Waters, paseos "Matthews" en carruaje, un lugar de juegos para niños y paisajes increíbles de la isla.

Green Gables está inspirada en la casa de Campbell, que la autora Lucy Moud Montgomery llamó "su maravilloso castillo". Fue contruida en 1872 por su tío John y su tía Annie Campbell.

Vista completa del museo | Museo Anne Of Green Gables

La primera familia Campbell se estableció allí en 1776 y todavía es propiedad de la familia después de más de doscientos treita años.

Vea su propio reflejo en la biblioteca encantada, uno de los elementos más significativos descritos en la serie Anne of Green Gables. También se exhibe la loca colcha de retazos de la autora hecha en una multitud de formas, tamaños y colores, así como sus propias fotografías coloreadas y desarrolladas a mano.

Indica la página oficial de museo.

La propia Lucy Mound Montgomery se casó frente a la chimenea en el salón de la granja Campbell el 5 de julio de 1911. "El mismo órgano y mobiliario que se usaron en el momento de la boda de LM Montgomery todavía se usan hoy en día cuando las parejas jóvenes de todo el mundo ven a la casa de Campbell para casarte."

El órgano en el salón donde la autora Lucy Maud Montgomery se casó el 5 de julio de 1911 | Museo Anne Of Green Gables

Así es, este lugar también celebra bodas a través de Kindred Spirits Wedding Planners que diseñan a la medida de las parejas con diversos paquetes.

Un clero, solista y organista están disponibles para su ceremonia de boda. Ramos de boda tradicionales, ramilletes y boutonnieres proporcionados, junto con arreglos florales para la recepción

se detalla en la página del museo.

La ceremonia de matrimonio se puede realizar en tres sitios diferentes: junto a la librería encantada de Anne of Green Gables, donde se casó Lucy Mound Montgomey; junto al romántico lago de Shining Waters; o en una playa privada de arena con olas del golfo de San Lorenzo.

Matthews paseo en carruaje | Museo Anne Of Green Gables

Además, el lugar ofrece un paseo en carruaje a lo largo del lago de aguas brillantes y alrededor de la propiedad del museo. "Con Matthew como su guía y conductor"

La entrada al Museo Anne of Green Gables es de 6 dólares canadienses por adulto; 2, los niños de 6 a 16 años; y los menores de 5 años entran gratis.

En la tienda de la mercancía oficial de Anne of Green Gables, además de los libros en versión no abreviada del original de 1908 y con la portada original, están disponibles muñecas, pines, imanes, ropa, tazas, llaveros, entre otras cosas.

