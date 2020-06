Anne with an E, las mejores frases de la serie durante la temporada tres

Anne with an E, la exitosa serie de Netflix que ha dejado huella en sus usuarios por la increíble historia con tan solo tres temporadas, también dejó inmemorables frases para recordarla y querer saber qué más pasará en la vida de Anne, sin embargo, la serie ya no será renovada para una cuarta temporada.

En la última temporada vemos a la querida Anne cumplir 16 años. Anne decide buscar la verdad sobre su familia biológica, ya que solo sabe que murieron cuando ella tenía tres años, sin embargo, esto ocasiona una situación incomoda para Marilia, quien piensa que puede perder a Anne. Además Anne comienza a experimentar cambios y se pregunta si realmente está enamorada de Gilbert Blythe o no...

“Confieso que he estado deseando más y más saber mi historia. O cualquier cosa, realmente, sobre mi familia."

- Anne con una E

"Pasé toda mi vida en una completa imaginación loca y ahora no sé qué es real".

- Anne con una E

“Me pregunto cómo debe ser estar tan seguro en la vida. El sentimiento de pertenecer verdaderamente a un lugar ".

- Anne con una E

Anne en la búsqueda de su pasado | Anne with an E

"Necesito alguna prueba de que fui amado".

- Anne con una E

"Me siento inspirado para comenzar la búsqueda de mi verdadera historia".

- Anne con una E

"Mi corazón está roto porque se siente traicionado".

- Anne con una E

"Nunca he conocido a una persona que haya tardado tanto en prepararse".

- Anne con una E

"No importa lo que descubras de tu pasado, bueno, malo o indiferente, debes saber que eres suficiente, tal como eres ahora".

- Anne con una E

Anne conoce donde viven los indios | Anne with an E

"No entendía por qué la única persona en el mundo que se suponía que debía amarme parecía que no lo hacía".

- Anne con una E

"La mejor parte de conocer las reglas es encontrar formas de romperlas".

- Anne con una E

“Cambiar una nueva temporada trae posibilidades, ¿y no todos nos lo merecemos? Un nuevo comienzo, o la sensación de uno, al menos."

- Anne con una E

"Nuestra conexión fue muy fuerte".

- Anne con una E

"Es curioso cómo las personas son tan rápidas para detectar diferencias cuando hay tantas maneras en las que nos parecemos".

- Anne con una E

Gilbert regala miel a la curandera de los indios | Anne with an E

"¿La calidad de vida actual no reemplaza la calidad de vida futura?"

- Anne con una E

"Nunca olvides que ella es tuya y que tú eres de ella".

- Anne con una E

"Sus quejas son insignificantes, ingratas, y no las soportaré".

- Anne con una E

“Sus ojos estaban tan llenos de romance. Casi me muero de felicidad".

- Anne con una E

"A veces la vida esconde regalos en los lugares más oscuros".

- Anne con una E

Anne y su mejor amiga Diana Berry en la feria | Anne with an E

"¡Combinar es mi especialidad!"

- Anne con una E

“Es cierto, soy hermosa cuando lloro. O eso dicen."

- Anne con una E

“Estoy egoístamente agradecido por todo. Porque pudiste entenderme y aceptarme. Me salvó la vida ".

- Anne con una E

"Ella es un pequeño milagro".

- Anne con una E

"¡Se dio cuenta de mí! ¡El me miró y sonrió! "

- Anne con una E

Anne y Gilbert | Anne with an E

"Él no tiene control cuando se trata de ti".

- Anne con una E

"Está tratando de hacerme obsoleto".

- Anne con una E

"Estoy en un viaje profundamente significativo y ciertamente no te necesito".

- Anne con una E

"No soy una belleza ideal con muchos pretendientes, o incluso uno solo".

- Anne con una E

"Necesito saber que pertenecía a alguien, en algún lugar".

- Anne con una E

Anne bailando tras dar el examen para ir a la secundaria | Anne with an E

"Tuve una vida de amor y diversión".

- Anne con una E

“Lo empeoré. No encontré las palabras correctas y lo empeoré ”.

- Anne con una E

"Llegué a la feliz opinión evolutiva de que soy inusual y lo acepté".

- Anne con una E

Beso entre Anne y Gilbert | Anne with an E

"Hay mucho espacio para la imaginación".

- Anne con una E

"Juro que eres el única amiga real que tengo".

- Anne con una E

"No puedo esperar a alguien que me quiera".

- Anne con una E

"Tienes un pelo precioso."

- Anne con una E

