Anne with an E lo que esconde la serie

Una de las series más maratoneadas en los últimos tiempos en Netflix es Anne with an E, ya que su personaje principal se ha logrado ganar el corazón de miles de personas alrededor del mundo.

Tras el anuncio de la cancelación de la serie, por lo que ya no tendrá una cuarta temporada ha dejado tristes a sus fieles seguidores. Si aún no la has visto, no esperes más para ver la serie y si eres uno de los seguidores de ella, aquí te dejamos algunos datos curiosos que tal vez no sabías acerca de ella.

Los títulos de los episodios son frases de novelas escritas por mujeres

Frases de libros de escritoras | Especial

Así es, los títulos tan especiales de los capítulos de las tres temporadas son frases tomadas de la literatura clásica:

Los títulos de los episodios de la primera temporada son frases de la novela Jane Eyre de 1847 escrita por Charlotte Brontë, esta novela es considerada una de las primeras novelas feministas.

Los títulos de los capítulos de la segunda temporada son frases de Middlemarch: Un estudio de la vida en provincias escrita en 1871 por George Eliot, el seudónimo de Mary Anne Evans, escritora inglesa que incluye en sus temáticas la situación de la mujer, la naturaleza del matrimonio, el idealismo y el interés personal, la religión, la hipocresía, las reformas políticas y la educación.

Por último, en la tercera y última temporada los títulos de los episodios son frases de Frankenstein escrita en 1818 por Mary Shelley, que enmarca temas sobre la moral científica, la creación y la destrucción de vida.

Frases talladas en las ramas de los créditos inciales

Las frases talladas en las ramas que aparecen en los créditos iniciales de Anne with an E provienen de las novelas de Anne of Green Gables o mejor conocida en español como Ana la de las Tejas Verdes, que es la serie de libros escritos por la canadiense Lucy Maud Montgomery publicado por primera vez en 1908. Estos libros, sirven de inspiración para adaptar Anne with an E.

Tercera temporada se ubica en 1899

El obituario que lee Bash en el boletín del pueblo donde se lee sobre su fallecida esposa Mary, establece a la tercerca temporada en 1899, por esto, podemos saber que la primera temporada se ubica en 1896.

Amybeth McNulty, actriz que interpreta a Anne es rubia

Amybeth McNulty, la actriz que da vida a Anne en la serie es naturalmente rubia y se tenía el pelo de rojo para la serie. Solamente utilizó pelucas para las escenas donde Anne debía cortarse el cabello y a medida que este volvía a crecer gradualmente durante la temporada.

Serie pensada para durar cinco temporadas

Inicialmente Anne with an E estaba pensada para tener una duración de cinco temporadas y tenía buen rating. Pero luego de que Netflix y CBC rompieron relaciones, cancelaron la serie en su tercera temporada. CBC consideró que seguir colaborando con Netflix para la coproducción y distribución de sus series significaría un deterioro en la industria del entretenimiento.

Te puede interesar: Datos curiosos que no conocías sobre Anne with an E

Pecas de Amybeth Mcnulty (Anne) son falsas

Las pecas de la actriz que interpreta a Anne no son reales, por lo que tienen cambios de posición, color y tamaño en las escenas a lo largo de las tres temporadas.

Personajes principales no eran mayores de 18-19 al terminar la serie

Amybeth (Anne), Dalila Bela (Diana) y Lucas Jade Zumann (Gilbert) no eran mayores de 18-19 años cuando la serie terminó en la tercera temporada. Sin embargo, el personaje de Winifred, fue interpretado por Ashleigh Stewart, quien estaba cerca de los 30 años.

Te puede interesar: Quiénes son los actores de Anne with an E, la serie de Netflix

Póster de la primera temporada en Estados Unidos fue modificado

Póster de la primera temporada | Foto: Netflix / CBC

El póster de la primera temporada fue modificado para el lanzamiento de la serie en Estados Unidos, esto ocasionó molestia de los fans canadienses pues presentaba una versión muy retocada de Amubeth McNulty.

Campaña en Twitter para presionar sobre renovación de una cuarta temporada

#RenewAnneWithAnE | Twitter

Los seguidores de la serie de todo el mundo lanzaron una campaña en Twitter para presionar a los productodres sobre la renovación de una cuarta temporada a través del hashtag #RenewAnneWithAnE que ha sido usado más de un millón de veces desde el anuncio de la cancelación.

Los productores trataron de conseguir una nueva temporada con otra cadena que no fuera Netflix o realizar una película para darle un final digno, pero no lo lograron.