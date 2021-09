Annete Cuburu de short licra, corsé y botas sexys saca lo más sexy de ella

Annete Cuburu de 46 años tiene a las redes sociales ardiendo totalmente y es que posó como nunca en Venga la Alegría con un ardiente vestuario el cual consta de un short bien pegadito, además de un tipo corsé muy sensual.

Dicho outfit lo acompañó con unas botas altas con las cuales se miraba espectacular, además usó un peinado recogido para que sus atributos fueran muy visibles en Quiero Cantar la competencia en la que participa esta famosa.

Otra de las cosas por las que Annete Cuburu llamó la atención de todos, fue porque le dio su lugar a Gaby, dejando en claro que prefiere que otros puedan cumplir sus sueños.

La gente te quiere ver en este concurso, no me parece justo (...) tú no estás cantando porque no quieras, ni porque tenga el talento, sino porque tu garganta está enferma, porque es una cuestión de salud entonces yo quisiera cederse mi lugar en Quiero Cantar", dijo la rubia en el matutino.

Anette Cuburu muy sexy con este outfit/Instagram

Otra de las cosas que dejó en claro Annete Cuburu, fue que cuerpazo le sigue sobrando, pues sus fans le dijeron que se ve increíble con el outfit ya mencionado.

"Buenas tardes anette estás bien Hermosa", "Eres hermosa y gran profesional,y que acto tan bonito ,mucho éxito y bendiciones", le escriben a la conductora.

Cabe mencionar que Annete Cuburu se ha convertido en un gran elemento para Venga la Alegría y sus fans se lo dicen desde que se integró al matutino.

