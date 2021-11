Anomalías del caso Octavio Ocaña desde los ojos de un exsoldado de Fuerzas Especiales

El fallecimiento del actor mexicano Octavio Ocaña, conocido por su papel como Benito Rivers en Vecinos, continúa desatando teorías, cuestionamientos y análisis; en esta ocasión, un exsoldado de Fuerzas Especiales (FES) revela bastantes anomalías al respecto desde su perspectiva y experiencia profesional.

El exsoldado es ahora un youtuber nombrado "GAFE423", que prefiere mantener su identidad en secreto, y hace un análisis detallado sobre lo que sucedió el pasado viernes 29 de octubre con el actor, quien perdió la vida a los 22 años de edad.

Asegurando que él conoce muy bien cómo funciona la seguridad pública y explicando que es un elemento que perteneció al ejército mexicano y estuvo en Fuerzas Especiales, explica que existen bastantes anomalías con el caso, pues hay muchos descuadres en declaraciones por parte de la SSP y la familia del actor.

Anomalías por parte de la seguridad pública

Las grabaciones del momento que debe tener la seguridad pública

GAFE423 comenta en el video que existen protocolos a seguir entre la seguridad pública a nivel estatal y municipal, en donde se destacan los reportes ante cualquier situación a través de llamados, en este caso, una persecución, y que todo queda grabado en un sistema, así que se cuestiona en dónde están esas grabaciones que se debieron capturar sobre lo que sucedió realmente con el actor, cuya familia tiene el derecho de adquirir y decidir si hacerlas o no públicas para ayudar con el caso, refiriéndose así a la primera anomalía.

Los videos grabados por las cámaras de C4 sobre la persecución

También se refiere a los videos de persecución que fueron grabados por las cámaras de C4, curiosamente sólo una de estas, en donde se aprecia parte de lo que sucedió en ese momento, calificándolo como otra anomalía, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha liberado los videos de las otras cámaras que están en los alrededores del lugar.

Para el exsoldado esto sería un parte aguas en el caso, ya que se podrían revelar más detalles si se liberaran las demás grabaciones y ayudaría bastante a esclarecer la situación.

La pérdida de control del actor Octavio Ocaña

Otra anomalía que destacó el youtuber es que el lugar en donde Octavio perdió el control ya era una autopista y los videos que quedaron grabados sobre el accidente demuestran que, a pesar de ir en supuesto estado de ebriedad, manejaba muy bien y logró evadir los obstáculos en su camino antes de entrar a la parte de la autopista.

Un elemento con medio cuerpo fuera de la patrulla

También se refiere al elemento policial que se aprecia en uno de los videos que circularon por Internet fuera de la patrulla, argumentando que tenía una posición de tiro y probablemente hizo uso de su arma de cargo, la cual se debe utilizar solamente en caso de que su vida esté en peligro, sin excepción alguna.

Un gran número de elementos policiales en la escena del accidente

De acuerdo con el youtuber, los elementos de seguridad no están haciendo su trabajo correctamente, ya que al momento de terminar la persecución y todo lo que estaba sucediendo, debe haber un acordonamiento, pero por parte de los elementos que se quedarán a cargo del caso y no tantos presentes, ya que se presta a muchas malas interpretaciones, en este caso, lo que se dice sobre el arma, que no era de él y que se la sembraron, a pesar de esto, Octavio Pérez, padre del actor, confirmó que sí lo era.

Ningún elemento prestó los primeros auxilios a Octavio Ocaña

A pesar de cualquier situación, los elementos de seguridad pública están obligados a prestar sus servicios de primeros auxilios a quienes lo necesiten, en este caso, Octavio, quien se encontraba con vida cuando las autoridades estaban a su alrededor, lo que quedó capturado en video, y no lo ayudaron en ningún momento.

Anomalías por parte de la familia de Octavio Ocaña

¿Por qué no detuvo su vehículo?

De lo que todo mundo ha hablado tras el caso de Octavio Ocaña es el motivo por el cual el actor no se detuvo cuando las autoridades de lo pidieron, lo que GAFE423 también comenta, explicando que podría ser por portar armas y no tener cómo justificarlo, además, esto pudiera haber manchado su imagen al ser una figura pública.

¿Octavio Pérez evita hablar sobre el arma de su hijo?

Se resalta que Octavio, el padre del actor, había evadido hablar sobre el arma que portaba su hijo al momento de su fallecimiento, a pesar de hacerlo en un principio, más tarde comentó que era de los guardias de su hijo, pero quienes lo acompañaban no eran ellos, sino dos de sus amigos.

Existen muchas otras versiones en Internet sobre lo que sucedió con el actor Octavio Ocaña, la versión oficial es la que dio la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde explican que fue por un disparo accidental por él mismo hacia su cabeza, esto durante una persecución y mientras viajaba en estado de ebriedad y con indicios de haber consumido marihuana.